¿Qué hay detrás del “Pelacables”? La alerta en Independencia, cómo se busca frenar su venta y los riesgos de su consumo

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, detalló a EL DÍNAMO las razones de su ofensiva contra la venta de esta bebida alcohólica de bajo costo cuyos ingredientes son un misterio.

La Municipalidad de Independencia, que encabeza el alcalde Agustín Iglesias, inició una ofensiva sanitaria y de seguridad contra el consumo de alcohol de bajo costo, el cual es conocido como “Pelacables”, muy consumido por personas en situación de calle.

Durante la semana pasada, el jefe comunal aseguró que busca prohibir su venta en la comuna, con el objetivo de recuperar espacios y proteger la salud de la población más vulnerable, ya que no se tiene certeza sobre qué ingredientes componen dicha sustancia.

“El consumo de este tipo de alcohol no solo afecta gravemente la salud de las personas, sino que también impacta la seguridad y la calidad de vida en nuestros barrios”, expresó, para luego mencionar que enviaron muestras de la bebida a la Universidad de Chile para que sean examinadas en sus laboratorios. Esto, con la finalidad de “conocer los componentes que tiene para saber si cumple sanitariamente”.

Qué es el “Pelacables” y por qué encendió la alerta en Independencia

El “Pelacables” es una bebida preparada en base a alcohol etílico de grano que se comercializa en formato de botella de vidrio, cuyo precio varía entre los $1.000 y $2.000. Su bajo costo facilita el acceso a personas en situación de calle, quienes son los principales consumidores de este producto.

Lo anterior ha encendido la inquietud del alcalde Iglesias, quien manifestó a EL DÍNAMO que “la preocupación surge a raíz de dos cosas. Uno, el problema de los rucos, que tenemos en Independencia y en diferentes comunas de Santiago. Hemos identificado que muchas de las personas que están en rucos son personas que viven en calle y tienen los problemas de adicción al alcohol. Y el alcohol principal al que acceden por el bajo coste que tiene es el “Pelacables”, que también tiene alto grado alcohólico”.

“El problema está vinculado a personas en situación de calle, que son los principales consumidores de este licor. Por eso es que enfrentarlo ahí es prioritario”, añadió Iglesias. Respecto a las dudas que emergen sobre la composición de este producto y sus posibles efectos, el edil sostuvo que tendrán claridad sobre los efectos nocivos para la salud cuando reciban los resultados del análisis, el cual demoraría cerca de 15 días.

No obstante, expuso que “hay algunos estudios previos donde se identificaba que el metanol sería uno de los ingredientes que podrían tener estos alcoholes”.

FOTO: Municipalidad de Independencia.

Las dudas en torno a este producto y los riesgos

Yenniffer Ávalos, académica del Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología Usach, dijo a este medio que “hasta la fecha los problemas documentados son la adulteración – por contar un colorante no permitido para este tipo de producto, así como la rotulación engañosa del grado alcohólico y no encontrarse en el registro de bebidas alcohólicas del SAG según una fiscalización realizada por dicho Servicio el año 2019, lo que puede impactar en el control sanitario y trazabilidad del producto”.

En caso de que el nuevo estudio determine que efectivamente existen otros componentes dañinos para la salud, como podría ser el metanol, la experta aseveró que “el riesgo sería muy alto. El metanol se transforma en el organismo en ácido fórmico, lo que puede provocar acidosis metabólica, daño a la retina y al nervio óptico, neurotoxicidad e incluso ceguera, coma y muerte”.

Una fiscalización realizada en 2019 por el SAG detectó la presencia de tartrazina en estos productos. “En humanos, la tartrazina puede desencadenar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad en personas susceptibles, en particular en personas que presentan hipersensibilidad a la aspirina”, advirtió Ávalos.

Respecto a los riesgos, sostuvo que “pueden aumentar dado que se trata de un producto de bajo costo, comercializado en envases pequeños, lo que podría favorecer un consumo repetido. En este caso, un punto crítico es que el consumo frecuente de una bebida adulterada o mal rotulada no sólo expone a la persona a los daños del alcohol etílico, sino que también a los posibles riesgos derivados de una composición incierta, lo que dificulta predecir el perfil de toxicidad”.

La “guerra” contra el “Pelacables” y cómo Independencia busca frenar su comercialización

Agustín Iglesias afirmó que en el municipio se encuentran estudiando cómo decretar, vía ordenanza, la posibilidad de restringir su venta, “pero ahora estamos pensando en cómo fiscalizar con la Seremi de Salud, con el SAG, para ir haciendo la intervención en las botillerías que pueden llegar a perder sus patentes si venden un licor que no cumple con la norma. La guerra que vamos a dar tiene que ver con esa vía, y estamos buscando con la vía administrativa”.

A lo que agregó: “Estoy coordinando hoy con autoridades sanitarias, pero mientras no tengamos claridad sobre su composición, no armaremos todavía esos operativos particulares para ir a las botillerías”.

Por otro lado, aseveró que “hay también un espacio importante para su entrega ilegal”, situación por la cual afirmó que perseguirán los “clandestinos” para identificar “quiénes están entregando estas botellas que han ido en aumento en el último tiempo”.

Independencia.

En este marco, el alcalde de Independencia destacó que las acciones de fiscalización y la coordinación con autoridades sanitarias, están acompañadas de programas de apoyo social, buscando abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.

“Lo que estamos haciendo es un salto importante, somos los únicos de Santiago que lo estamos haciendo, es tener, por así decirlo, un albergue diurno donde las personas acceden al lugar, tienen talleres psicosociales, tienen duchas, tienen almuerzo para ir reinsertándolos en la sociedad de a poco. Además nosotros tenemos un programa de calle donde vamos intentando colaborar con ellos para que encuentren trabajo, para que salgan de las adicciones, y en eso estamos en un trabajo constante. Esperamos que esta casa sea también un impulso fuerte para que eso ocurra con más intensidad”, cerró la autoridad.