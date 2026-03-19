¿Qué es el pelacables? Independencia le declara la guerra y prohíbe su venta

La municipalidad adelantó que esta medida se complementará con acciones de fiscalización, coordinación con autoridades sanitarias y programas de apoyo social.

La Municipalidad de Independencia, liderada por el alcalde Agustín Iglesias, dispuso el inicio de una ofensiva sanitaria y de seguridad para enfrentar el consumo de alcohol de bajo costo conocido como pelacables, el cual se comercializa en envases de pequeño tamaño y es adquirido de forma preferente por personas en situación de calle.

Iglesias impulsará la prohibición de la venta de este tipo de bebidas alcohólicas en la comuna, como parte de un conjunto de medidas orientadas a recuperar espacios públicos, mejorar la convivencia y proteger la salud de la población más vulnerable.

Además, la autoridad comunal instruyó el envío de muestras de pelacables a laboratorios especializados para analizar su composición y determinar los posibles efectos que este licor puede generar en la salud de quienes lo consumen.

“El consumo de este tipo de alcohol no solo afecta gravemente la salud de las personas, sino que también impacta la seguridad y la calidad de vida en nuestros barrios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para enfrentarlo con decisión y responsabilidad”, señaló Iglesias.

La municipalidad adelantó que esta medida se complementará con acciones de fiscalización, coordinación con autoridades sanitarias y programas de apoyo social, buscando abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.