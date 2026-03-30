Los alcances de la Alerta Sanitaria Oncológica: es “imposible” acabar con listas de espera y recorte de 3% no afectará atención a pacientes

La ministra de Salud, May Chomali, explicó en detalle la alerta sanitaria oncológica, señalando que agiliza la ejecución de los recursos.

La ministra de Salud, May Chomali, detalló los alcances de la alerta sanitaria que el Gobierno implementó desde la semana pasada, la cual tiene el objetivo de enfrentar las listas de espera oncológicas.

En conversación con T13 Radio, la titular del Minsal comentó que esta medida busca dar mayor flexibilidad a la ejecución de los recursos y acelerar la atención.

“En el fondo, es hacer más ágiles ciertas compras, poder transferir recursos en forma con menos burocracia, eso sí. Es un estado legal que permite a la administración del Estado mover ciertos recursos en forma un poco más fácil”, explicó.

“Yo no diría de que vamos a acabar con la lista de espera. O sea, eso es imposible. Nadie puede decir de que tiene cero personas esperando”, aseguró.

En este marco, la ministra Chomali expuso que la Contraloría solicitó “información adicional, quiere estar muy segura y muy clara de cómo se van a controlar ciertos recursos, lo que me parece muy bien”.

“Eso no significa que nosotros no partimos trabajando en algunas cosas para las cuales no necesitamos la alerta sanitaria, que son revisar las nóminas de los pacientes que están esperando, haciendo contacto con sus hospitales base. Ellos están en este minuto revisando sus capacidades, porque quiero dejar súper claro que nosotros vamos a intentar usar la mayor capacidad posible en los hospitales públicos, ya sea en horario extendido, etcétera, lo que la alerta o algunos otros mecanismos nos facilitan a pagar fuera del horario a los médicos, a los otros profesionales”, aseveró.

Ministra Chomali aborda financiamiento por alerta sanitaria oncológica y recorte del 3%

Respecto al financiamiento, considerando que se encuentran más de 27 mil pacientes en listas de espera, la secretaria de Estado manifestó que “hicimos una estimación por tipos de patologías grande y nos dio un monto. Son cerca de 150 millones de dólares. Y el Ministerio de Hacienda nos dijo que nosotros vamos a entregar estos recursos, obviamente con un nivel de gestión muy de detalle, efectivamente necesitamos que esa plata llegue a esos pacientes, sus medicamentos, etc”.

Sobre el recorte presupuestario de 3% que propuso Hacienda a cada ministerio, Chomali dijo que se está revisando cada una de las partidas para definir la manera en que se realizará la reducción, señalando que esto no afectará la atención de pacientes.

“Quiero ser súper clara, cuando el ministro de Hacienda dijo ojo con los reemplazos, pero no en las áreas clínicas. Ojo con las horas extra, pero las horas extras, ojo con las áreas clínicas. O sea, nosotros no vamos a hacer reducciones en esas partidas donde hay atención a pacientes”, aseguró.