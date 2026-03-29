Cadem y bencinazo: desaprobación de Kast llega a 51% y ministros Quiroz y Sedini son los peor evaluados

El 60% cree que la decisión de subir el precio de los combustibles era evitable y la postura de un Estado crítico en materia económica solo es respaldada por el 25%.

La última medición de la encuesta Cadem mostró que los coletazos del bencinazo sigue golpeando al Gobierno, ya que el presidente José Antonio Kast ve una caída de su aprobación en cuatro puntos, llegando a 43%, mientras su desaprobación subió al 51%.

En esta línea, Mara Sedini (42%) y Jorge Quiroz (44%) son los ministros del Gabinete peor evaluados por la ciudadanía.

Respecto al bencinazo, el 60% de los consultados por Cadem cree que la decisión del Gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable y 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual versus 22% que afirma que era mejor hacerlo inmediatamente.

Junto con ello, la postura expresada por La Moneda de enfrentar una situación económica crítica solo es respaldada por el 25% y un 44% apuntó que el fisco “tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, aunque esté más ajustado”.

Ante la pregunta “¿Quién cree que es el responsable de esta alza de $370 en bencinas y $580 en diésel?”, la guerra en Medio Oriente se ubica a la cabeza con 42%, pero quienes apuntan al presidente José Antonio Kast crecieron de 31 a 35%, mientras los que sindican al ex mandatario Gabriel Boric son el 21%.

En otras materias, Cadem también consultó por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, donde el 45% se alineó con la decisión del Gobierno de quitarle apoyo, mismo porcentaje de quienes cuestionaron la medida del Ejecutivo.