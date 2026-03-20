Alerta Sanitaria Oncológica: las cinco medidas del Gobierno para reducir la espera de pacientes con cáncer

La decisión responde al retraso en la atención de más de 27.329 pacientes con cáncer, tanto en casos No GES como en garantías GES incumplidas.

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional debido al aumento en las listas de espera de pacientes con cáncer, medida que fue encabezada por el presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Salud, May Chomalí, en una actividad realizada en La Florida.

La decisión responde al retraso en la atención de más de 27.329 pacientes con cáncer, tanto en casos No GES como en garantías GES incumplidas, lo que llevó a activar esta medida excepcional para enfrentar la emergencia en todo el país. “Esto nos va a dar flexibilidad para manejar recursos e implementar las medidas necesarias”, señaló la ministra.

En concreto, la alerta sanitaria otorga facultades extraordinarias a organismos como la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast. Entre las principales acciones se contempla fortalecer la colaboración entre el sistema público y privado, mediante la compra de prestaciones a clínicas, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera.

Alerta Sanitaria Oncológica: las cinco medidas para reducir la espera de pacientes con cáncer

La medida permitirá agilizar procesos administrativos clave, como la adquisición de bienes y servicios, la importación y compra de medicamentos, la contratación de personal de salud y la distribución de productos farmacéuticos. También se reforzará la difusión de medidas sanitarias y la coordinación operativa a nivel nacional.

El decreto, que se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría, tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y busca acelerar de forma urgente la respuesta del sistema de salud frente a una de las principales brechas en atención oncológica del país.

Las cinco medidas de la Alerta Sanitaria Oncológica