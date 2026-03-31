Los usuarios que no estén de acuerdo con el aumento podrán cambiarse de plan o desafiliarse hasta el 31 de mayo de 2026.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Durante esta semana, la Superintendencia de Salud dio a conocer los resultados del proceso de verificación de la Adecuación Precio Base (APB) 2026, detallando cuánto aumentarán los planes de las distintas Isapres en el país.

Según informó el organismo, los precios base podrán subir como máximo un 3,5%, límite fijado por el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), el cual regula los reajustes para evitar incrementos excesivos. Esta verificación es clave para que las alzas tengan validez.

Isapres anuncian alza de hasta 3,5% en sus planes: afiliados podrán cambiarse hasta junio

En total, seis Isapres aplicarán aumentos en sus planes, y tres de ellas lo harán alcanzando el tope permitido. En detalle, los reajustes serán los siguientes:

Banmédica: 3,5%

Vida Tres: 3,5%

Cruz Blanca: 3,5%

Isalud: 3,2%

Esencial: 2,1%

Colmena: 2,0%

En tanto, otras cuatro instituciones no registrarán alzas este año:

Consalud: 0%

Nueva Masvida: 0%

Fundación Banco Estado: 0%

Cruz del Norte: 0%

La Superintendencia indicó que las Isapres tienen plazo hasta el 31 de marzo para notificar a sus afiliados sobre el ajuste, el cual comenzará a reflejarse a partir de mitad de año.

Asimismo, los usuarios que no estén de acuerdo con el aumento podrán cambiarse de plan o desafiliarse hasta el 31 de mayo de 2026.

Además, los afiliados tienen la opción de presentar un reclamo si consideran que el alza no se ajusta a la normativa. Esto puede ocurrir si el porcentaje informado supera el autorizado, si el plan tiene menos de un año de vigencia, si no se recibió notificación formal o si las alternativas ofrecidas no son equivalentes en precio.

Los reclamos pueden realizarse en oficinas de la Superintendencia de Salud a lo largo del país o a través de su sitio web oficial HACIENDO CLIC ACÁ.