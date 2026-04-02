Más de $35 millones: Contraloría advierte deudas de municipalidades en AMUCH y pagos sin contrato

Las irregularidades detectadas ponen en cuestión los mecanismos de control interno y abren el debate sobre la transparencia en asociaciones municipales.

AGENCIA UNO.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer unas eventuales irregularidades en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

El informe dado a conocer por La Tercera revela problemas en el pago de cuotas de algunos municipios a la organización y servicios prestados sin respaldo contractual.

Contraloría destapa pagos sin contrato en AMUCH

Según el ente fiscalizador, se observó que existían deudas por pagos pendiente en cuotas por parte de municipios, anteriores a 2024, por un monto de $42.904.765. Y si bien la AMUCH informó que, a julio 2025, dicha deuda se había reducido a través de gestiones de cobranza a $7.699.337, no acreditó el ingreso por $35.205.428.

Así, por ejemplo, la Contraloría señaló que municipios como Vitacura o Providencia cometieron errores en el cálculo de sus cuotas ordinarias pagando menos de lo que les correspondía generando un detrimento en el patrimonio de la AMUCH. “Este tipo de inconsistencias refleja falencias en los mecanismos de control y supervisión de los aportes realizados por las comunas asociadas”, se informó.

Asimismo, según el informe de Contraloría “se observaron omisiones en el registro de asistencia tales como, horas no trabajadas según registros del reloj control y días sin marcación, constatándose para la primera situación tres casos y para el segundo cuatro, con 216 horas no trabajadas y 9 días sin marcación, respectivamente”.

Además, la fiscalización revela que “la AMUCH pagó la cifra de $4.922.223 equivalente a 18 boletas a honorarios, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2024, a tres servidores que prestaron servicios de relatoría en cursos dictados por la asociación honorarios sin la celebración de los pertinentes contratos a honorarios”.

Respuesta de Amuch a observaciones del informe de Contraloría

Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) respondieron a EL DÍNAMO los cuestionamientos surgidos tras la publicación del artículo.

Según indicó Andrés Chacón, director ejecutivo de la entidad, el informe “levanta información correspondiente al año 2024 y advierte que en ese momento un número acotado de municipios asociados mantenían una deuda cercana a los $35 millones por concepto de cuotas impagas”.

Respecto a uno de los puntos más controvertidos, relacionado con eventuales “pagos sin contrato”, desde AMUCH afirmaron que “no existen pagos a funcionarios sin contrato”. En esa línea, precisaron que lo observado por Contraloría apunta a una formalidad administrativa ya que “cuando funcionarios realicen una nueva función distinta a la establecida en su contrato, se deberá elaborar un documento adicional que respalde esa nueva actividad”.

Desde la asociación recalcaron que estas observaciones corresponden a aspectos administrativos y no a irregularidades en el pago de remuneraciones.