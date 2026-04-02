La investigación, que se extendió por varios años y contó con más de 200 testigos, permitió establecer que funcionarios de inteligencia de Carabineros habrían manipulado informes y pruebas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó sentencia en el marco de la denominada Operación Huracán, condenando a Álex Smith Leay, conocido como “El Profesor”, a 12 años de presidio efectivo, y al ex capitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval a 10 años de cárcel. Ambos fueron considerados autores de delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Los hechos se remontan a 2017, cuando se llevó adelante un operativo contra comuneros mapuche, en el que se utilizaron supuestas herramientas tecnológicas para interceptar comunicaciones. Sin embargo, posteriormente se comprobó que dichas herramientas no existían y que se habría implantado evidencia falsa en dispositivos móviles para vincular a los imputados con hechos de violencia.

“El Profesor” Smith condenado a 12 años de cárcel por montaje en Operación Huracán

La investigación, que se extendió por varios años y contó con más de 200 testigos, permitió establecer que funcionarios de inteligencia de Carabineros habrían manipulado informes y pruebas.

El propio Ministerio Público detectó las irregularidades en 2018, lo que dio paso a uno de los casos más emblemáticos sobre montaje de pruebas en el país.

Además de Smith y Osses, otros cuatro ex funcionarios de Carabineros también fueron condenados, entre ellos Gonzalo Blu y Patricio Marín. No obstante, en sus casos las penas serán cumplidas bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, considerando atenuantes y el tiempo que permanecieron sujetos a medidas cautelares durante el proceso judicial.

El fallo establece responsabilidades penales en un caso que generó fuerte impacto público y cuestionamientos a los procedimientos policiales.