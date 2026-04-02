La Ley No Chat prohíbe conducir manipulando celulares u otros dispositivos electrónicos, como llamadas, mensajes o GPS, incluso en semáforos en rojo o tacos.

AGENCIA UNO.

La ONG No Chat emitió este jueves una denuncia pública contra Naya Fácil y otros influencers y figuras del espectáculo por realizar transmisiones en vivo mientras conducen, una práctica que califican como altamente riesgosa y contraria a la normativa vigente en Chile.

La organización advirtió que este tipo de conductas no solo infringe la legislación, sino que también contribuye a normalizar acciones peligrosas al volante.

Ley No Chat: critican a Naya Fácil y otros influencers por conductas de riesgo al manejar y usar redes sociales

A través de un comunicado, la entidad puso especial énfasis en el caso del animador Nicolás Larraín, quien recientemente inició un podcast mientras manejaba. “Nicolás Larraín conduciendo mientras transmite, con audífonos, mirando a cámara y reaccionando a lo que ocurre en pantalla, infringe la #LeyNoChat y pone en riesgo la vida de quienes lo rodean”, indica el comunicado.

La ONG sostuvo que este no es un hecho aislado y que existen múltiples denuncias similares. Entre los nombres mencionados figuran Naya Fácil, Arturo Vidal, Julián Elfenbein y Carlyn Romero. “Y no es un caso aislado. Se suma a conductas igual de irresponsables que hemos visto en Naya Fácil, Carlyn Romero, Arturo Vidal, Julián Elfenbein y otros “famosos” por los que hemos recibido denuncias”, agrega la ONG.

Desde la organización, su directora Claudia Rodríguez advirtió sobre el aumento de este tipo de prácticas, especialmente impulsadas por redes sociales. “Estamos recibiendo múltiples denuncias de personas que usan el celular al conducir y lo suben a redes sociales. Es una conducta altamente mortal, incompatible con la conducción y sancionada por la Ley No Chat”, señaló.

Asimismo, la ONG alertó sobre el impacto de la conducción distraída en la seguridad vial del país. Según indicaron, “la conducción no atenta se ha transformado en la principal causa de siniestros viales en Chile , por sobre otros factores históricos”.

En esa línea, Rodríguez reforzó el llamado a la responsabilidad. “El uso del celular es incompatible con conducir. Hoy la conducción no atenta es la principal causa de siniestros y muertes en el tránsito en Chile. El llamado es a la responsabilidad, especialmente de quienes tienen el poder de influir y deben dar el ejemplo”.

Recordemos que la Ley No Chat prohíbe conducir manipulando celulares u otros dispositivos electrónicos que no estén incorporados al vehículo, incluyendo llamadas, mensajes, correos o uso manual de GPS, incluso en situaciones como semáforos en rojo o atochamientos. Solo se permite el uso de sistemas “manos libres”.

Esta normativa endurece las sanciones, considerando la falta como gravísima, con multas entre 1,5 y 3 UTM y suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días, que puede extenderse hasta 90 días en caso de reincidencia.