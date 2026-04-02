Todo lo que se sabe del robo a la alcaldesa Macarena Ripamonti en Viña del Mar

A raíz de los hechos, se dispuso un operativo que terminó con un detenido, junto con la incautación de drogas y armas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Durante la noche de este miércoles, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue víctima de un robo, cuyas especies aún no son recuperadas.

El hecho ocurrió a eso de las 23:10 horas y tuvo lugar en calle 7 Norte con 1 Poniente, donde estaba estacionado un automóvil particular, el cual pertenece a uno de los miembros del equipo de la jefa comunal.

Allí, los antisociales rompieron uno de los vidrios del vehículo y sustrajeron una mochila que contenía un notebook marca Mac Air, tarjetas bancarias y audífonos AirPods. Todo esto avaluado en $1.400.000.

El operativo por robo a alcaldesa Ripamonti

La información que entregó el GPS permitió dar con los audífonos de la alcaldesa Ripamonti en una casa del sector Porvenir en el cerro Playa Ancha de Valparaíso. En este marco, efectivos de Carabineros acudieron al domicilio en la medianoche, donde incautaron droga y armas.

Sumado a ello, en la casa se hallaron dos pistolas, con sus respectivos cargadores, un cargador de UZI, municiones y 1,7576 kilogramos de cocaína base. Sin embargo, no se encontraron las especies robadas a la autoridad.

Tras el procedimiento, funcionarios policiales detuvieron a un hombre, chileno y con antecedentes previos, quien pasará a control de detención este jueves.

Frente a esto, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso expusieron a través de un comunicado que “en el domicilio revisado, no se encuentran especies sustraídas a la alcaldesa de Viña del Mar. Delito que sigue con diligencias en curso a cargo de la SIP, entre ellas, levantamiento de cámaras de seguridad”.