“No existe reparo en el manejo de recursos”: la respuesta de la alcaldesa Ripamonti por informe de Contraloría sobre megaincendio

“Exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible”, planteó la jefa comunal.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró este martes que “no existe reparo en el manejo de recursos”, al abordar el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en la gestión de los fondos para ayudar a los damnificados por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

En su reporte, la CGR estableció que se evidenciaron anomalías “en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025″.

“Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas“, detalló el organismo fiscalizador.

Además, anunció que, producto de lo detectado en el municipio viñamarino, instruyó que se iniciara un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

Megaincendio: qué dijo Ripamonti del informe de la Contraloría

Al abordar el informe de la Contraloría sobre el megaincendio en la Región de Valparaíso, la alcaldesa Ripamonti recordó que más de cinco mil viviendas resultaron afectadas y más de seis mil familias damnificadas.

“En la gran mayoría de los casos, tal como indica el informe, existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional“, planteó la jefa comunal.

A la vez, argumentó que “exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible”.

En esa línea, indicó que a las personas incluso se les entregó ayuda a quienes no contaban con carné de identidad o con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“Nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carnet de identidad porque estaban quemados”, puntualizó la alcaldesa de Viña del Mar.

Luego aseveró que “creemos que la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando. Tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad, pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde. Y lo vemos nuevamente, del mismo modo, en la actualidad en los incendios del sur de Chile”.

Las donaciones y las fichas FIBE

Al abordar el cuestionamiento de la Contraloría por el manejo de las donaciones en el marco del megaincendio, Macarena Ripamonti aseguró que se entregaron en su totalidad.

Al respecto, explicó que “algunas se realizaron de manera directa y otras se coordinaron posteriormente, una vez que las personas contaban con una solución habitacional, a solicitud de ellas mismas. En esos casos, se accedió a entregar las ayudas cuando fueron requeridas“.

En cuanto a las fichas FIBE, la jefa comunal dijo que, en la medida en que los damnificados obtuvieron sus nuevas cédulas de identidad, “se les entregó la colaboración correspondiente”.

Además, recalcó que “en el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas“.