¿Se atrasa o se adelanta?: todo lo que tienes que saber sobre el primer cambio de hora del 2026

La medida se aplicará en casi todo el país en los próximos días para dar inicio al horario de invierno.

En los próximos días viviremos el primer cambio de hora de este 2026, dando inicio al no tan celebrado horario de invierno donde viviremos jornada donde a eso de las 18:00 horas ya estaremos completamente a oscuras.

Será este sábado 4 de abril cuando se concrete esta medida en todo el país a excepción de las regiones de Aysén junto con Magallanes y la Antártica Chilena, las que no realizan la modificación en todo el año.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

Para este primer cambio de hora en 2026, los habitantes del Chile continental deberán atrasar su reloj a las 00:00 horas, pasando a ser las 23:00 horas del sábado 4 de abril.

Aquellos que viven en el territorio insular, como Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas de ese día.

Con esto, amanecerá mucho más temprano y, así, se busca optimizar el uso de la luz natural durante el día.

¿Hasta cuándo se extiende?

El primer cambio de hora del 2026 comienza el sábado 4 de abril y se extenderá hasta el primer sábado de septiembre. Es decir, hasta el sábado 5 de septiembre, cuando demos inicio al horario de verano.