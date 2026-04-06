Cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile y los siguientes feriados de 2026

Tras Semana Santa, terminó el primer fin de semana largo del año, situación por la cual surge la incógnita con respecto a cuál será el siguiente.
La espera no será tanta, ya que el próximo feriado también permitirá un descanso extendido. Se trata del Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo.
Este festivo cae día viernes, y a diferencia de la Semana Santa, sí tiene el carácter de irrenunciable, lo que significa que el comercio y otros rubros tendrán la obligación de cerrar, salvo ciertas excepciones.
Después del Día del Trabajador, habrá que esperar casi dos meses para el siguiente fin de semana largo. Este será el lunes 29 de junio con el feriado religioso de San Pedro y San Pablo, que no será irrenunciable.
Posteriormente, será el turno de las Fiestas Patrias, que serán más breves en comparación a los últimos años, ya que el 18 de septiembre caerá día viernes, por lo que serán solo tres jornadas de celebración.
Este es el calendario de feriados para este 2026 y los próximos fin de semana largos
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable). Fin de semana largo.
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Fin de semana largo.
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Primera Junta de Gobierno (Irrenunciable). Fin de semana largo.
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos. Fin de semana largo.
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable). Fin de semana largo.