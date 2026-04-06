Cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile y los siguientes feriados de 2026

Tras Semana Santa, no habrá que esperar mucho para el siguiente fin de semana largo. Revisa el calendario completo de feriados.

Tras Semana Santa, terminó el primer fin de semana largo del año, situación por la cual surge la incógnita con respecto a cuál será el siguiente.

La espera no será tanta, ya que el próximo feriado también permitirá un descanso extendido. Se trata del Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo.

Este festivo cae día viernes, y a diferencia de la Semana Santa, sí tiene el carácter de irrenunciable, lo que significa que el comercio y otros rubros tendrán la obligación de cerrar, salvo ciertas excepciones.

Después del Día del Trabajador, habrá que esperar casi dos meses para el siguiente fin de semana largo. Este será el lunes 29 de junio con el feriado religioso de San Pedro y San Pablo, que no será irrenunciable.

Posteriormente, será el turno de las Fiestas Patrias, que serán más breves en comparación a los últimos años, ya que el 18 de septiembre caerá día viernes, por lo que serán solo tres jornadas de celebración.

Este es el calendario de feriados para este 2026 y los próximos fin de semana largos