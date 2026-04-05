Balance Semana Santa: siete fallecidos, 122 detenidos por alcohol y seis conductores imputados por velocidad temeraria

Carabineros entregó este domingo su tercer balance del fin de semana largo, informando que cuatro de las muertes se produjeron por atropellos y tres por colisiones. En total, se fiscalizaron más de 75 mil vehículos y se cursaron 2.820 infracciones, la mayoría por exceso de velocidad.

AGENCIA UNO.

Siete personas perdieron la vida en las carreteras durante la Semana Santa 2026, según el tercer balance entregado este domingo por Carabineros.

Cuatro fallecidos corresponden a atropellos y tres a colisiones, en ambos casos con causas que apuntan a la imprudencia: peatones expuestos en lugares no habilitados y conductores que no atendían las condiciones del tráfico.

El teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura Tránsito y Carretera, explicó que “la principal causa de los atropellos es la exposición de los peatones a riesgo de accidentes por permanecer en lugares no habilitados, por cruzar las calzadas en lugares que, por configuración vial, no tiene el diseño para poder hacer el cruce”.

Respecto a las colisiones, señaló que la causa principal fue “conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento”.

Desde el jueves en la tarde, Carabineros fiscalizó a 75 mil vehículos y aplicó 13.556 exámenes de alcoholemia y drogas.

Como resultado, 122 personas fueron detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y otras 35 por hacerlo bajo los efectos de drogas.

Además, seis conductores fueron imputados por velocidad temeraria —circular a más de 60 km/h sobre el límite permitido—, lo que constituye un delito y no una simple infracción.

“Esto no es una falta, sino que es un delito”, precisó el teniente Cortés.

Velocidad y cinturón, las infracciones más frecuentes

En total se cursaron 2.820 infracciones a nivel nacional. De ellas, 1.900 correspondieron a exceso de velocidad, 752 al no uso del cinturón de seguridad y 39 al no uso del sistema de retención infantil.

En cuanto al flujo vehicular, Carabineros contabilizó la salida de más de 360 mil vehículos desde la Región Metropolitana, un 10% menos de lo proyectado, aunque con un 10% más de ingresos a Santiago respecto a lo esperado. En total, cerca de 580 mil automóviles circularon por las rutas de entrada y salida de la capital durante el fin de semana largo.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, lamentó la cifra de fallecidos y la puso en perspectiva. “Los fallecidos en accidentes de tránsito, lamentablemente, son una de las principales causas de muerte en nuestro país y quizás más triste aún, en los jóvenes, en las personas de menores de 30 años, es la principal”, afirmó.

El ministro añadió que el número de víctimas es similar al del año pasado. “Por eso es tan importante reforzar la responsabilidad en la conducción, no solo en respetar las velocidades máximas, sino estar atentos a las condiciones del tráfico”, sostuvo.

Carabineros hizo un llamado a planificar el regreso de manera anticipada.

“Hacemos el llamado a un regreso temprano, a un regreso planificado, las condiciones técnicas de la ruta y todos los operadores nos encontramos en condiciones para poder garantizar esto”, concluyó el teniente Cortés.