Recuperación milagrosa en Calama: inspectora apuñalada sale de riesgo vital y da esperanza a su familia

La familia de Haydée Moya confirmó que la funcionaria salió de riesgo vital y continúa en recuperación, en medio de un proceso que ha sido calificado como “milagroso”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A más de una semana del violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, la familia de Haydée Moya, inspectora gravemente herida, entregó una actualización sobre su estado de salud.

El pasado 27 de marzo, un estudiante de 18 años ingresó al establecimiento y perpetró un ataque que terminó con la vida de la inspectora María Victoria Reyes, además de dejar a otra funcionaria y a tres alumnos heridos.

El imputado, Hermán Meneses, enfrenta cargos por homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados y porte de armas, permaneciendo actualmente en prisión preventiva.

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Según informó la familia mediante un comunicado, Moya logró salir de riesgo vital, aunque continúa en estado delicado.

“Si bien hoy se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo de salud, se encuentra fuera de riesgo vital”, señaló el hijo de la funcionaria, Inti Alavia.

Además, agradecieron el apoyo recibido a nivel nacional y enfatizaron la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad en los establecimientos educacionales.

“Es un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad que permitan que quienes trabajan en educación puedan ejercer su labor con la certeza de que saldrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos”, dijo.

“Va avanzando; creo que se va a recuperar físicamente, no sé si en un 100%. Pudimos comunicarnos a través de señales, pero ya podemos conversar y está consciente de lo que pasó”, añadió.

No obstante, indicó que su madre aún no ha sido informada del fallecimiento de su compañera, por recomendación médica. “El psiquiatra nos dijo que teníamos que esperar un poco para informarle”.

La familia también confirmó que han recibido apoyo psicológico por parte de distintas instituciones, incluyendo la Asociación Chilena de Seguridad. “Se ha acercado la institución (…) que nos va a entregar terapia psicológica, tanto a mi madre como a la familia”.

Respecto a posibles acciones judiciales, Alavia afirmó que están evaluando sumarse a la querella contra el responsable del ataque. “Estamos viendo hacernos parte de la querella contra la persona que le hizo esto a mi mamá”.