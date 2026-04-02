Autorreferente con un sentido de grandiosidad: los rasgos de personalidad del atacante de Calama que reveló la carpeta investigativa

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La carpeta investigativa del caso de violencia escolar que se vivió en Calama y que terminó con la inspectora del Instituto Obispo Silva Lazaeta asesinada, reveló detalles inéditos de la personalidad del atacante, un joven de solo 18 años que habría estado meses preparando su plan y que cumple prisión preventiva.

Previo a la formalización del pasado martes, Hernán Meneses fue sometido a un examen mental preliminar, solicitado por su defensa, y estuvo a cargo del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Antofagasta.

Dicho documento, según dio a conocer Reportajes T13, consigna que el sujeto está “sin antecedentes anteriores de patologías médicas (no psiquiátricas), tampoco hospitalizaciones en psiquiatría”.

Respecto a su vida, indicaron que es “originario de Calama, vive con su madre y tía desde aproximadamente desde los 11 años. Antes vivía con los abuelos paternos en Vallenar (…) Refiere atenciones psiquiátricas desde el año 2019 (12 años aproximadamente) por riesgo de repitencia, menciona que fue evaluado con pruebas de ADOS-2 con presunto diagnóstico de TEA y trastorno del ánimo (ansioso-depresivo)“.

“Lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona, contacto conservado, en ocasiones mirada evitativa, lenguaje notificativo, con buena prosodia y fluidez, logra meta comunicativa, actitud coherente con el relato, ánimo rabioso con relación al relato de su vivencia, sentimientos de frustración, rechazo y marginación, soledad. Rabia con la vida y hacia terceros (figuras a las que él denomina exitosas)”, agregaron.

El examen logró comprobar que el joven atacante de Calama no tiene “tristeza vital” -depresión endógena-, pero destacaron que uno de los rasgos de su personalidad es que es una persona autorreferente con un sentido de grandiosidad.

En el informe, se consignó, además, que Meneses a la hora de hablar del ataque, “refiere que no salió como estaba en sus planes, sin dificultad de describir el hecho cometido“.

Aunque la defensa del joven de 18 años solicitó al tribunal declararlo inimputable por motivos de salud mental, esto fue rechazado por el tribunal.