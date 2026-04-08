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VIDEO – Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, es agredida y rociada con agua en medio de protesta en UACh

Durante su estadía, se registraron manifestaciones de estudiantes en la Universidad Austral de Chile.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tuvo una caótica salida desde la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, donde sufrió agresiones verbales y físicas en medio de una manifestación estudiantil.

De acuerdo a los registros, la secretaria de Estado tuvo que abandonar rápidamente el Aula Magna del recinto, donde estaba resguardada esperando que se dieran las condiciones para salir, ya que en el exterior se estaba llevando a cabo una protesta.

En este marco, la ministra Ximena Lincolao comenzó su traslado hacia su vehículo. Sin embargo, en el trayecto un grupo de estudiantes la increpó gritándole insultos de grueso calibre, además de propinarle empujones y rociarla con agua.

A pesar de ello, la autoridad de Gobierno pudo llegar al vehículo para retirarse del recinto. De momento, se desconoce si sufrió algún tipo de lesión.

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