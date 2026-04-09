“Está claro que no es el camino”: José Joaquín Brunner cuestiona quitar la gratuidad a estudiantes por hechos de violencia

Para el académico, insistir únicamente en medidas punitivas no ha logrado frenar fenómenos como la violencia o la anomia en el sistema educativo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO

El ex ministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y académico, José Joaquín Brunner, cuestionó la propuesta de retirar la gratuidad a estudiantes involucrados en hechos de violencia, advirtiendo que centrar el debate en sanciones “es un error completo”.

En entrevista con Radio Cooperativa, el también director del Doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales abordó la reciente agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ocurrida en la Universidad Austral de Chile.

“Partir la discusión por ahí me parece un error completo”, afirmó Brunner , quien a su vez explicó que este enfoque “transforma la discusión educacional en una cuestión puramente sancionatoria, como si eso fuera a paralizar a este tipo de grupos”.

El académico también sostuvo que, si bien en ciertos casos se puede recurrir a sanciones, estas no son suficientes para enfrentar fenómenos como la violencia en espacios educativos. “Puede haber en algunos momentos que recurrir a ese tipo de normas (…) pero lo fundamental es discutir al interior de las instituciones sobre su propia responsabilidad”, enfatizó.

En esa línea, subrayó el rol central de las comunidades educativas: “Son las comunidades de estudiantes y las comunidades de profesores los que tienen que convenir una suerte de pacto y formarse unos a otros en comportamientos que sean dignos de una universidad y de una democracia”.

Brunner también llamó a revisar el impacto de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años, cuestionando su efectividad: “Mire usted cuántos años llevamos combatiendo con distintas leyes cada vez más penales y no nos detenemos ni un segundo a decir: ‘oiga, bueno, hagamos una evaluación’ (…) Está claro que no es”.

Para el sociólogo, insistir únicamente en medidas punitivas no ha logrado frenar fenómenos como la violencia en el sistema educativo.

Respecto a la gratuidad, el ex ministro destacó su importancia como herramienta de equidad social, señalando que ha permitido aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables.

“Me parece a mí que es razonable cumplir con los estudios, de aprovechar la gratuidad es algo que tenemos que respetar”, sostuvo, recalcando la necesidad de compromiso académico por parte de los beneficiarios.

Sin embargo, criticó la propuesta del gobierno de José Antonio Kast de limitar este beneficio por edad, en el marco del denominado “Proyecto de Reconstrucción Nacional”.

“Suele ser gente muy meritocrática y a esos los vamos a castigar. Yo espero que esa norma no pase en el Parlamento”, concluyó, advirtiendo que dicha medida va en contra de la tendencia global de promover la educación continua a lo largo de la vida.