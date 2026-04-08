Condena transversal a la agresión contra ministra Ximena Lincolao en UACh: “Deben enfrentar las máximas sanciones”

Tanto el oficialismo como la oposición manifestaron su condena a la violenta agresión que sufrió la ministra de Ciencias en Valdivia.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, acudió a la inauguración del año académico de la Universidad Austral (UACh), en Valdivia. Sin embargo, fue recibida por una manifestación de estudiantes que derivó en agresiones físicas e insultos.

En este marco, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar y condenaron transversalmente los hechos ocurridos en la casa de estudio.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que se comunicó con Lincolao y señaló que “es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave. Chile es un país democrático, libre y donde no podemos permitir este tipo de agresiones. Debemos hacer frente a los intentos de funa y cancelación. La ministra Lincolao siempre ha sido dialogante, ha tenido buena disposición y ha escuchado a todos los actores de su cartera”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, condenó la agresión y aseveró que “en democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo, ideas y respeto, nunca con violencia. Los espacios universitarios deben ser lugares de encuentro, no de intimidación. Toda nuestra solidaridad con la ministra y el compromiso de defender siempre la convivencia democrática”.

La ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo que “la violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia”.

La condena transversal a la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL) expusieron que “lo ocurrido no es una manifestación. Es violencia política ejercida por grupos de izquierda radical que no toleran los resultados de las elecciones y buscan imponer sus ideas mediante la intimidación y la agresión. Chile no puede seguir aceptando que minorías organizadas pretendan reemplazar el debate por la fuerza. Quienes opten por este camino deben enfrentar las máximas sanciones”.

El diputado Luis Pardo (RN) también condenó la “violenta agresión”, la cual “refleja la urgente necesidad de poner atajo a estas manifestaciones violentas, tienen que tener consecuencias tanto penales como de otro orden para enviar la señal correcta a quienes han perdido totalmente el juicio y el rumbo respecto del respeto a la autoridad y el respeto entre los integrantes de una comunidad”.

Por su parte, la parlamentaria Zandra Parisi (PDG) calificó la situación como “lamentable” y afirmó que “las mujeres en política estamos siendo agredidas a todo nivel, y eso es inaceptable”.

A lo que agregó: “Es impresentable que, dentro de un centro de educación, jóvenes que están viendo que van a ser el futuro de Chile estén teniendo este tipo de actitudes. Lamentable. Todo el apoyo a la ministra”.

La diputada Coca Ñanco (FA) sostuvo que lo que ocurrió “es inaceptable. En democracia la protesta es legítima, pero nunca tiene que transformarse en agresión. Las diferencias por profundas que sean se procesan con argumentos, no con golpes ni humillaciones y eso es una responsabilidad compartida que tenemos que cuidar”.

En tanto, la presidenta del FA, Constanza Martínez, manifestó: “Solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato”.