Ministro del Trabajo: “Un aumento del sueldo mínimo puede afectar el empleo formal”

El ministro adelantó que el Gobierno trabaja en un paquete de entre 40 y 45 medidas para impulsar el empleo.

AGENCIA UNO.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, advirtió que la próxima discusión sobre el aumento del sueldo mínimo deberá realizarse con “mucha dosis de realidad”, en un contexto marcado por el desempleo y las dificultades económicas de las pequeñas y medianas empresas.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado evitó fijar una cifra concreta para el aumento, pero planteó que incrementos demasiado altos podrían afectar la creación de empleo formal.

“El sueldo mínimo no son solo los $539 mil de hoy, sino que también hay 862 mil personas que no tienen empleo”, señaló Rau, agregando que cada décima de desempleo representa a más de 10 mil personas buscando trabajo.

En esa línea, afirmó que el costo laboral ha impactado especialmente a las pymes, que según dijo, han destruido empleo durante los últimos 16 meses. “Nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo”, sostuvo.

Rau también enfatizó la necesidad de vincular los salarios con la productividad. “En la medida que los trabajadores son más productivos, las remuneraciones debiesen reflejar ese aumento”, aunque advirtió que Chile ha enfrentado problemas de productividad en la última década.

Respecto a la agenda laboral, el ministro adelantó que el Gobierno del presidente José Antonio Kast trabaja en un paquete de entre 40 y 45 medidas para impulsar el empleo, entre ellas un crédito tributario para incentivar la contratación de trabajadores con sueldos cercanos al mínimo.

Asimismo, defendió el diagnóstico del Ejecutivo sobre el mercado laboral, aludiendo a la administración anterior del presidente Gabriel Boric, señalando cifras de desempleo que calificó como preocupantes.