Caso Antihuen: justicia declara admisibles recursos para anular condena por crimen de carabineros

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró admisibles los recursos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Antihuen Santi.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró admisibles dos recursos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Antihuen Santi, quienes fueron condenados a presidio perpetuo por el asesinato de tres carabineros en abril de 2024, en la provincia de Arauco. Con esta decisión, será la Corte Suprema de Chile la que deberá revisar los antecedentes del caso.

Los recursos buscan anular el juicio que terminó con la condena de los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén Santi, acusados de asesinar y posteriormente quemar los cuerpos de los funcionarios policiales.

Según reveló Bíobio, las acciones fueron presentadas por abogados privados en dos escritos distintos, uno que incluye a dos de los condenados y otro enfocado únicamente en Tomás Antihuén.

El abogado defensor de este último, Ricardo Bravo Cornejo, valoró la decisión del tribunal de declarar admisible el recurso, destacando que esto permitirá revisar la sentencia. Según indicó, existen cuestionamientos relevantes respecto de cómo se construyó la causa.

“Si bien el tribunal menciona hechos, todos los hechos son de manera genérica, no son concreto. En ninguna parte del fallo se menciona qué es lo que hizo cada persona y en qué lugar se encontraba cada persona”, explicó el defensor, quien además sostuvo que la resolución se basó en “suposiciones”.

De acuerdo a los antecedentes, tras la admisibilidad de los recursos, estos ya fueron remitidos a la Corte Suprema, instancia que deberá analizar el fondo de los argumentos presentados por las defensas. Así, se abre un nuevo capítulo en uno de los casos más impactantes de los últimos años en la región del Biobío.