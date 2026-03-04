Fiscalía de La Araucanía y condena en Caso Cañete: “Es un crimen de odio” contra Carabineros

Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, destacó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, que declaró culpables a los hermanos Antihuen Santi y a otro implicado por el homicidio de tres carabineros en abril de 2024.
La sentencia se conocerá el próximo 26 de marzo y el Ministerio Público pidió presidio perpetuo calificado para los principales involucrados.
Ante esto, el persecutor declaró a radio Cooperativa que el ataque contra los uniformados fue “ejecutado de manera rápida, pero con coordinación y planificación previa, con un estudio del lugar” y lo calificó como “un crimen de odio” contra Carabineros.
Garrido sostuvo que la motivación de los condenados era matar a los carabineros por su rol de policías y como una forma de desafiar al Estado.
En esta línea, puntualizó que uno de las principales dificultades del juicio fue hacer frente a las expectativas de las familias de las víctimas de los carabineros asesinados en Cañete.
“Nosotros no podemos asegurar un resultado, pero sí demostrar que estamos plenamente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, precisó el fiscal regional de La Araucanía.