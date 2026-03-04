Fiscalía de La Araucanía y condena en Caso Cañete: “Es un crimen de odio” contra Carabineros

La sentencia se conocerá el próximo 26 de marzo y el Ministerio Público pidió presidio perpetuo calificado para los principales involucrados.

Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, destacó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, que declaró culpables a los hermanos Antihuen Santi y a otro implicado por el homicidio de tres carabineros en abril de 2024.

Ante esto, el persecutor declaró a radio Cooperativa que el ataque contra los uniformados fue “ejecutado de manera rápida, pero con coordinación y planificación previa, con un estudio del lugar” y lo calificó como “un crimen de odio” contra Carabineros.

Garrido sostuvo que la motivación de los condenados era matar a los carabineros por su rol de policías y como una forma de desafiar al Estado.

En esta línea, puntualizó que uno de las principales dificultades del juicio fue hacer frente a las expectativas de las familias de las víctimas de los carabineros asesinados en Cañete.

“Nosotros no podemos asegurar un resultado, pero sí demostrar que estamos plenamente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, precisó el fiscal regional de La Araucanía.