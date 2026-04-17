El procedimiento policial incluyó un allanamiento en el sector Metrenco, donde fue detenido el imputado que permanecía prófugo desde el 2020.

En un operativo de alta tensión y bajo estrictos protocolos de seguridad, la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de uno de los prófugos por el homicidio del cabo Eugenio Naín, crimen que marcó profundamente a Chile en 2020.

El detenido fue identificado como Francisco Javier Painevilo Maldonado, quien se mantenía prófugo desde el año 2020, cuando ocurrió el asesinato del cabo Naín.

El procedimiento se concretó este viernes en el sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, tras una extensa labor investigativa desarrollada en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

El intenso operativo de la PDI que terminó con la captura de prófugo por el crimen del cabo Naín

Las imágenes difundidas por la policía muestran el despliegue de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de Temuco. Equipados con cascos, chalecos antibalas y armamento de servicio, los efectivos ingresaron al inmueble del sospechoso en un allanamiento cuidadosamente planificado.

Dentro de la vivienda, los oficiales redujeron al imputado frente a una mujer que se encontraba en el lugar, visiblemente afectada por la situación. Tras asegurar completamente el domicilio, el sujeto fue retirado esposado y escoltado rápidamente fuera del predio.

El homicidio se remonta al 30 de octubre de 2020, en medio de un corte de ruta en el sector Metrenco. Ese día, un grupo de sujetos instaló barricadas en la Ruta 5 Sur y atacó vehículos, generando un operativo policial.

Según detalló la Fiscalía en su momento, los funcionarios policiales “fueron recibidos por parte de los imputados con disparos, tanto proyectil múltiple como proyectil único”. Fue en ese contexto que uno de los impactos alcanzó al cabo Naín, causándole la muerte.

El joven carabinero, de solo 24 años, padre de dos hijos, descendió del vehículo policial cuando fue atacado. El hecho generó una profunda conmoción nacional y se transformó en un símbolo del conflicto en la macrozona sur.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los atacantes habrían utilizado un fusil de guerra para perpetrar el crimen, lo que elevó la gravedad del caso.

Este hecho fue uno de los detonantes para la posterior creación de la denominada ley Naín-Retamal, promulgada en 2023, que busca fortalecer la protección a las fuerzas policiales.