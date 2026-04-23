Invierno lluvioso y bajas temperaturas: cómo mantener el cuidado durante la época más compleja para la salud de las personas

De acuerdo con proyecciones recientes, el invierno 2026 en Chile estará marcado por la presencia del fenómeno de El Niño, lo que podría traducirse en un aumento de las precipitaciones en distintas zonas del país.

El otoño recién comienza, pero ya muchas personas ajustaron su rutina diaria. La ropa de invierno volvió al clóset activo, los abrigos más gruesos aparecen durante las noches y el uso del secador de pelo se vuelve más frecuente antes de salir, especialmente en jornadas frías o húmedas.

De acuerdo con proyecciones recientes, el invierno 2026 en Chile estará marcado por la presencia del fenómeno de El Niño, lo que podría traducirse en un aumento de las precipitaciones en distintas zonas del país. Este escenario anticipa una temporada más lluviosa que en años anteriores, con eventos climáticos que podrían concentrarse en periodos específicos.

A esto se suma una mayor variabilidad en las temperaturas, con días fríos intercalados con jornadas más templadas. Estos cambios, típicos de inviernos influenciados por El Niño, generan condiciones que pueden afectar tanto la salud de las personas como sus rutinas diarias.

En ese contexto, la humedad ambiente y las lluvias persistentes también inciden en hábitos cotidianos. Secar el cabello antes de salir, por ejemplo, deja de ser solo una práctica estética y pasa a ser parte del resguardo frente a bajas temperaturas, lo que explica el mayor uso de herramientas como el secador de pelo o incluso alternativas más prácticas como el cepillo secador. En ese mismo escenario, también aparecen referencias más específicas como el secador de pelo Gama, especialmente entre quienes buscan un uso más frecuente durante el invierno.

Además, un invierno más intenso suele implicar mayor tiempo en espacios cerrados, menor ventilación y una mayor exposición a enfermedades respiratorias, lo que obliga a reforzar medidas de cuidado personal más allá del abrigo.

Cuidados de la salud

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud ya activó su campaña de vacunación e inmunización 2026, enfocada en prevenir enfermedades respiratorias que tienden a aumentar durante los meses más fríos. La estrategia pone énfasis en grupos de riesgo, como personas mayores, niños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

No basta con abrigarse bien o incorporar rutinas como el uso del secador de pelo antes de salir. Si bien estas prácticas ayudan a enfrentar el frío, el foco debe estar en medidas concretas de prevención, como la vacunación oportuna, el control de enfermedades preexistentes y la consulta médica ante síntomas. Incluso al evaluar opciones más específicas como un secador de pelo Gama, lo importante es entender que estas herramientas complementan, pero no reemplazan, las medidas de prevención.

En esa línea, también se recomienda reforzar hábitos cotidianos que muchas veces se subestiman, como evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación equilibrada y resguardar el descanso. Todo esto contribuye a enfrentar de mejor forma una temporada que, según las proyecciones, será más exigente.

Los cambios de temperatura, especialmente al salir de ambientes calefaccionados hacia el exterior, pueden afectar directamente la salud. En ese contexto, prácticas como secar bien el cabello antes de salir —ya sea con un secador de pelo tradicional o con soluciones más rápidas como un cepillo secador— ayudan a reducir la exposición al frío y la humedad.

Como en pandemia

Aunque la emergencia sanitaria por Covid-19 quedó atrás, varias de las medidas de autocuidado que se incorporaron en esos años siguen siendo relevantes, especialmente durante el invierno. El uso de mascarilla en espacios cerrados o con alta congestión, por ejemplo, continúa siendo una recomendación válida.

La ventilación de espacios también mantiene su importancia, incluso en días fríos. Abrir ventanas por periodos breves permite renovar el aire y disminuir la concentración de virus en ambientes cerrados, algo clave en oficinas, salas de clases y hogares.

El lavado frecuente de manos, otra práctica instalada durante la pandemia, sigue siendo una de las medidas más efectivas para prevenir contagios. A esto se suma la importancia de mantener una alimentación equilibrada, que fortalezca el sistema inmune frente a un contexto más demandante.

En paralelo, las personas pertenecientes a grupos de riesgo deben extremar cuidados, evitando exposiciones innecesarias y priorizando entornos seguros. En estos casos, pequeñas decisiones diarias, como evitar salir con el cabello húmedo o usar un secador de pelo antes de exponerse al frío, pueden marcar una diferencia.

Así, el invierno no solo exige abrigo, sino también una mirada más integral del cuidado personal. Desde medidas sanitarias hasta hábitos cotidianos, cada acción contribuye a enfrentar de mejor forma una temporada que combina bajas temperaturas, mayor circulación viral y condiciones climáticas más intensas.

La piel y otros cuidados

Las bajas temperaturas, el viento y la menor humedad ambiental propios del invierno afectan directamente la piel, que tiende a resecarse con mayor facilidad. Por eso, uno de los cuidados más relevantes en esta época es mantener una hidratación constante, utilizando cremas adecuadas y evitando duchas excesivamente calientes, que pueden agravar la pérdida de humedad natural.

El cabello también resiente los efectos del frío y de los cambios bruscos de temperatura. El uso frecuente de herramientas como el secador de pelo se vuelve habitual, especialmente en días lluviosos, por lo que es recomendable optar por temperaturas moderadas y evitar una exposición prolongada al calor. En ese sentido, alternativas como el cepillo secador pueden facilitar la rutina diaria, reduciendo el tiempo de secado y la manipulación del cabello.

Además, cuando el uso es más intensivo, conviene poner atención en la calidad del equipo. Opciones como un secador de pelo Gama suelen aparecer entre quienes buscan mayor control de temperatura y un secado más uniforme, algo especialmente relevante durante el invierno, cuando el cabello se somete a mayor estrés térmico.

Los ojos también requieren cuidados específicos en esta época. El viento, el frío y los ambientes calefaccionados pueden generar sequedad ocular, irritación o mayor sensibilidad. El uso de lágrimas artificiales, protegerse con lentes y evitar la exposición directa a corrientes de aire son medidas simples que ayudan a prevenir molestias.

Por último, las zonas más expuestas del cuerpo, como labios, manos y rostro, necesitan protección adicional. El uso de bálsamos labiales, guantes y cremas hidratantes específicas permite enfrentar mejor las condiciones del invierno, manteniendo la piel protegida frente a un entorno más agresivo.