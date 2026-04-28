Quiroz alude a Marcel al explicar controvertido oficio de Hacienda y descarta dividir megarreforma

Para Quiroz el uso de la palabra “descontinuar” está justificado. “Implica que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando”, explicó citando el uso que dio a este término la comisión que asesoró a su antecesor en el cargo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), ahondó este martes en los oficios de su cartera que, en el marco del Presupuesto 2027, sugerían descontinuar programas sociales, como el que entrega alimentación a escolares.

Si bien desde el Ejecutivo descartaron eliminar becas o programas alimentarios, de igual manera desde el oficio, surgieron cuestionamientos desde el timonel del partido Republicano, Arturo Squella, a que información de este tipo circulara mediante oficios y en particular hacia el rol del equipo de asesores del presidente José Antonio Kast.

La explicación de Quiroz sobre los oficios filtrados

En conversación con radio Infinita, el jefe de la billetera fiscal aseveró que dichos oficios son “una herramienta de diálogo entre dos ministerios”. “Por eso ocupa palabras que a lo mejor no son las perfectas en términos de comunicación porque no está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo”, añadió.

Respecto a las sugerencias de “descontinuar” programas, defendió el uso de esta palabra: “Nosotros estamos ocupando, además de mencionar los mismos programas que mencionó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público en septiembre del 2025 al ministro (Mario) Marcel, donde mencionó dónde bajar gastos, estamos usando las mismas palabras”.

“Cuando la comisión dice ahí descontinuar y cito textual: ‘La recomendación de descontinuar implica que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo’. Por lo tanto, es en ese sentido, en el mismo sentido de la comisión asesora del gasto público del ministro Marcel´”.

Adicionalmente, planteó que le extrañó que se generase controversia en torno a la decisión de descontinuar la Junaeb, pues una comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió fallas estructurales en su diseño.

Por otra parte, desdramatizó que esta información estuviera contenida en un oficio, como planteó Squella. “Nosotros no consideramos sensible, sencillamente, tratar de optimizar los programas públicos. Por eso que el oficio no es reservado”, dijo.

Respecto de la propuesta del Frente Amplio y el Partido Comunista de separar en proyectos distintos las medidas tributarias de las de reconstrucción, la desechó. “No hay ninguna (posibilidad) porque esto es un todo, un todo concatenado que reactiva en el corto plazo para las medidas de reconstrucción”, afirmó.