Fue detenido por posesión de drogas: las declaraciones de Kaminski a la prensa tras quedar en libertad

El comunicador quedó en libertad luego de que durante la madrugada fuera detenido por la Ley 20.000 de drogas.

Francisco Kaminski quedó en libertad luego de que durante la madrugada fuera detenido en medio de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Sur.

Rey David es el nombre del procedimiento relacionado a una investigación por lavado de activos asociado al narcotráfico. Aquí, el comunicador no está como imputado sino que como sujeto de interés, por lo que la Brigada Antinarcóticos llegó a su casa, la cual allanó para confirmar su calidad de participación en el caso.

En medio de eso se determinó su detención por la Ley 20.000 de drogas luego de que se encontraran con gramos de marihuana en su poder.

Horas después y una vez que quedó en libertad, en calidad de apercibido -a la espera de ser citado a declarar-, Kaminski explicó a la prensa que fue detenido debido a que “me encontraron unos gramos de marihuana”. En cuanto a la causa en cuestión, el locutor radial aseveró que solo es testigo.

“Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana. Por eso me llevaron detenido“, precisó el ex animador de La Red, aclarando que su vinculación al caso es porque compró un auto en una automotora “y por eso me están investigando”.