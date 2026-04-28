La cronología del ataque a Trump en la cena de los corresponsales: autor podría ser condenado a cadena perpetua

El día anterior al evento, Allen se registró en el hotel Washington Hilton con una reserva para el fin de semana del 25 y 26 de abril.

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Los documentos judiciales relacionados con el ataque durante la cena de Donald Trump con corresponsales en la Casa Blanca, permitieron establecer la cronología de los hechos desde el pasado 6 de abril.

De acuerdo con lo establecido por la investigación, ese día Cole Allen, el acusado del ataque, reservó una habitación en el hotel Washington Hilton, el lugar donde se iba a celebrar la cena.

Entre el 21 y el 24 de abril, el sujeto se trasladó en tren desde Los Ángeles a Chicago, y luego de Chicago a Washington D.C., según informó Axios.

El día anterior a la cena, Allen se registró en el hotel con una reserva para el fin de semana del 25 y 26 de abril.

Poco antes del ataque en la cena de Trump, el detenido programó el envío automático de un correo electrónico a su familia y a un antiguo empleador.

En el texto, donde se autodenominó el “Asesino Federal Amistoso”, Allen adjuntó lo que denominó como una “disculpa y explicación”.

Qué ocurrió la noche del ataque en la cena a Trump

Según la cronología surgida a través de los documentos judiciales, alrededor de 40 minutos después de la llegada del presidente Trump a la cena con los corresponsales en el hotel Washington Hilton, Allen “pasó corriendo por el detector de metales empuñando un arma larga. Mientras lo hacía, el personal del Servicio Secreto estadounidense asignado al puesto de control escuchó un fuerte disparo“.

De inmediato, un agente del Servicio Secreto, que resultó herido en el pecho pero fue protegido por un chaleco antibalas, realizó varios disparos en contra del atacante.

El reporte de los medios apunta que, pese a que Allen “no recibió ningún disparo, cayó al suelo y sufrió heridas leves“.

El sujeto compareció este lunes ante los tribunales y enfrenta los cargos de intento de asesinato del presidente, transporte de un arma de fuego a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un crimen violento.

En caso de que Allen sea declarado culpable del cargo de intento de asesinato, podría enfrentar cadena perpetua.