La estrategia tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en medio de la guerra en Irán

Según lo informado por la agencia oficial de noticias WAM, la medida entrará en vigencia el próximo viernes 1 de mayo.

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Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este martes que el próximo 1 de mayo se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), mientras se mantienen las incógnitas respecto de lo que ocurrirá en los mercados debido a la guerra en Irán.

De acuerdo con lo informado por la agencia oficial de noticias WAM, “esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los EAU, así como su evolución en el perfil energético”.

Emiratos Árabes Unidos es un país soberano constituido en monarquía federal y que está compuesto por siete emiratos: Abu Dabi, Ajman, Dubái, Fuyaira, Ras al Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn.

Qué explica la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

Según planteó el medio The National, la determinación responde a una visión a largo plazo orientada a independizarse de compromisos colectivos rígidos y fortalecer su capacidad de maniobra frente a las transformaciones energéticas y políticas del escenario internacional.

En esa línea, el país ha impulsado un cambio profundo en su matriz energética y productiva en los últimos años, como lo ejemplifica la construcción de la planta nuclear Barakah, la primera en el mundo árabe.

De igual forma, la petrolera nacional Adnoc reveló que se fijó como meta alcanzar una producción de cinco millones de barriles diarios, para lo que necesita dejar la organización que fija cuánto produce cada uno de sus integrantes.

Así, la decisión de abandonar la OPEP le permitirá a Emiratos Árabes Unidos establecer una producción petrolera más flexible, adaptándose a los desafíos del entorno global y consolidando su perfil de potencia media independiente.

En materia internacional, la decisión de EAU reafirma su apuesta por políticas autonómicas y multilaterales, alejadas de alineamientos tradicionales, además de un perfil orientado al comercio internacional.