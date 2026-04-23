Puente Alto lidera las transferencias del royalty con más de $3 mil millones: revisa cuánto dinero recibió tu comuna

El royalty minero redistribuye ingresos de la minería hacia comunas con pocos recursos, promoviendo la equidad territorial.

AGENCIA UNO.

La Tesorería General de la República (TGR) informó la transferencia de $113.287 millones a 308 comuna del país, correspondientes a recursos del royalty minero, distribuidos a través del Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI).

Estos recursos corresponden a las dos primeras cuotas de 2026, de un total de cuatro pagos anuales, y representan un aumento significativo de $86.908 millones en comparación con abril de 2025.

Puente Alto lidera las transferencias del royalty minero con más de $3 mil millones: revisa cuánto dinero recibió tu comuna

Entre las comunas que recibieron mayores montos destacan:

Puente Alto con $3.771 millones

Calama con $2.263 millones

Maipú, con $1.949 millones

Copiapó, con $1.492 millones

La Pintana con $1.485 millones

Huasco con $1.399 millones.

En ESTE LINK puedes revisar el detalle de todas las comunas.

En el caso específico del Fondo de Comunas Mineras, 89 municipios fueron beneficiados, destacando nuevamente Calama y Copiapó, junto a Rancagua, Huasco y Tierra Amarilla.

La TGR también publicó el Informe de Financiamiento Comunal 2025, donde se detalla que el año pasado se transfirieron $2,9 billones a los municipios del país. De ese total, $2,7 billones provinieron del Fondo Común Municipal (FCM), consolidándolo como el principal mecanismo de financiamiento local.

El tesorero general, Hernán Nobizelli, explicó que estos fondos se distribuyen según criterios definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), priorizando comunas con menor desarrollo y mayor dependencia del financiamiento estatal.

El royalty minero, establecido en la Ley 21.591, busca redistribuir los ingresos generados por la actividad minera hacia territorios afectados por esta industria y hacia comunas con menores ingresos propios, fortaleciendo así la equidad territorial en el país.