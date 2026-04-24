Día del Hot Dog: las mejores promociones y descuentos para hoy

Revisa las diferentes ofertas disponibles para celebrar el Día del Hot Dog este viernes 24 de abril.

A un mes de que se celebre el Día del Completo, este 24 de abril se conmemora el Día del Hot Dog, donde diversos locales tienen promociones para sus clientes.

Si bien existen diferentes versiones respecto a su origen, esta efeméride tiene el objetivo de rendir tributo a la popularización de este sándwich en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, lo cual posteriormente se transformó en un fenómeno global.

De hecho, en nuestro país el hot dog fue modificado hasta dar con el reconocido completo, preparación que tiene su propio día el 24 de mayo.

Las mejores promociones y descuentos por el Día del Hot Dog en Chile

Dentro de la plataforma de delivery, PedidosYa, se anunciaron estas promociones:

Doggis:

El bajón Clásico a $6.000 con envío y servicio sin costo (hot dog grande + papas

fritas normal + 3 empandas + bebida).

fritas normal + 3 empandas + bebida). 2 hot dog italianos + bebida a $4.990

La Box Peya a $7.000 (antes: $9.990) (2 hot dog normal sabor a elección, 1 papa

frita normal, 3 nuggets + 4 empanadas de queso).

frita normal, 3 nuggets + 4 empanadas de queso). Bajón Box 2 Hot Dog a $10.000 (2 hot dog sabor a elección, papa frita normal, 3 empanadas de queso, 3 nuggets de pollo y bebida en lata).

La promoción aplica para pedidos a través de la App Doggis y bajo la modalidad de delivery.

Relativo

2 completos + 2 papas + 2 bebidas a $10.000.

Miguelayo:

Vienesa italiana normal + papas fritas + 3 empanadas a $6.000 con envío y servicio sin costo.



Sanguchería Petru

Combo vienesa + papas y bebida a $6.000 con envío y servicio sin costo.

El Panzón

Vienesa tomate mayo + papas y bebida a $6.000 con envío y servicio sin costo.

Pronto Copec:

Por otro lado, Pronto Copec lanzó una promoción de 2×1 en completos y estará disponible en los más de 500 puntos de venta distribuidos en las estaciones de servicio a lo largo de todo el país. En este marco, invita a la industria a consolidar el 24 de cada mes como el Día del Completo.