La gasolina de 93 mantuvo su valor: los cambios en los precios de los combustibles desde este jueves 11 de junio

El costo de la gasolina es vital en Chile, porque el país importa más del 98% de su petróleo y cualquier alza o rebaja influye en temas como el IPC y el valor de la UF.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La gasolina de 93 octanos no registró cambios en su precio este jueves 11 de junio, de acuerdo con lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al revelar los valores de los combustibles.

La estatal enfatizó que, si bien tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos, son las compañías distribuidoras las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.

En esa línea, recalcó que su reporte semanal no puede ser considerado para determinar, fijar o definir referencias o valores “para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

El cambio en los precios de los combustibles desde este jueves

Según apuntó la empresa, la estimación de los precios de los combustibles considera, entre otros, los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).

desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) .

. Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Así, para esta semana, la variación estimada es la siguiente: