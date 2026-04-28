No hay acuerdo por sueldo mínimo: CUT rechaza propuesta del Gobierno y discusión se traslada al Congreso

El Gobierno enviará el proyecto de salario mínimo con aumento del 4%, tras no lograr consenso con la CUT, que solicita un monto de $637 mil.

AGENCIA UNO

La quinta mesa de negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda terminó sin llegar a un consenso sobre el reajuste del sueldo mínimo.

Ante la falta de acuerdo, el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, confirmó que el Gobierno enviará su propio proyecto al Congreso para el inicio de su tramitación legislativa.

El principal punto de desencuentro radica en la diferencia de las cifras puestas sobre la mesa. Desde la CUT propusieron fijar un sueldo base de $637.000, bajo el argumento de que permitiría que los empleados superen la línea de la pobreza y recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación y el alza en el precio de los combustibles.

Por su parte, el Ejecutivo presentó una propuesta basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica el aumento de aproximadamente $23.000.

Bajo este contexto, el dirigente José Manuel Díaz expresó: “Manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente. No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias”.

Al culminar la instancia de diálogo, la organización dio a conocer que trasladará su ofensiva al Congreso Nacional.

“Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones (…) y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”, expresó.

En este marco, la discusión por el salario mínimo se realizará en la comisiones de Trabajo y Hacienda del Parlamento, donde el Ejecutivo tendrá que buscar los votos para que se apruebe su propuesta, mientras que se espera que la CUT inicie gestiones con los parlamentarios para acercar al proyecto la cifra que han solicitado inicialmente.