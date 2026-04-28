Por qué Kaminski terminó detenido en medio de operativo de la PDI

Durante la madrugada de este martes, Francisco Kaminski fue detenido en medio de un operativo. Si bien la causa era por lavado de activos, el comunicador terminó siendo aprehendido por la Ley 20.000 luego de que su casa fuera allanada.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI estuvo a cargo de los trabajos, donde no solo llegaron hasta la casa del locutor radial sino que también a domicilios ubicados en las comunas de La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto. A ello se suman también las regiones de O’Higgins y Valparaíso.

Kaminski fue detenido en medio del operativo, que si bien fue por la Ley 20.000 tras hallar una cantidad indeterminada de droga en la vivienda, también es asociado a una banda acusada de lavado de activos, por la venta ilegal de vehículos. Así, se investigan los delitos de estafa reiterada y falsificación de instrumento público.

Los involucrados utilizarían empresas como fachada para comercializar automóviles, y así cometer los delitos antes mencionados.

Se espera que durante esta jornada, Kaminski enfrente a la justicia luego de que en las últimas horas fuera sacado esposado de su domicilio ubicado en la Avenida Las Condes tras el operativo que llevó a cabo la PDI.