Desbordes apunta contra el ministro Rabat por ampliación de Santiago 1: “Le falta experiencia política”

El alcalde recordó la buena comunicación que tenía con el ministro Gajardo, en desmedro del actual secretario de Estado.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, lanzó una dura crítica contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la decisión de ampliar la cárcel Santiago 1.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal cuestionó esta decisión. “Al ministro le falta experiencia política y esto le va a traer costo en adelante“, dijo. Más aún luego de comunicar la noticia a través del medio citado.

“Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro. Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no, una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo“, sostuvo.

Desbordes, en desmedro del ministro Rabat, recordó que “a diferencia de lo que pasaba con el ministro Gajardo, que era militante del Partido Comunista en el gobierno anterior, que tomaba el teléfono, llamaba al alcalde, íbamos conversando el tema, con diferencias de opinión, por supuesto“.

“En este caso, el ministro de Justicia nos avisó por la prensa, en la entrevista de ustedes, de esta decisión que él ha tomado junto al subsecretario”, añadió.

Sobre la ampliación de Santiago 1, el alcalde postuló que realizarlo “equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero, ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto”.