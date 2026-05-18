Las negligencias que estarían tras la muerte de una niña de 2 años que cayó desde un piso 11

Al momento del accidente el progenitor y su pareja “se encontraban en otra dependencia, en otro dormitorio, durmiendo”, informó el fiscal Fernando Zeballos

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja para establecer las circunstancias en las que una menor de 2 años falleció en la comuna de Las Condes, tras caer desde un piso 11 del edificio en el que reside su padre.

El trágico accidente ocurrió en horas del domingo en la calle de Los Militares, cuando la pequeña se encontraba “de visita por el día en la casa de su padre“, de acuerdo con lo precisado por el fiscal de flagrancia Oriente, Fernando Zeballos.

Explicó que la niña cayó al vacío “a través de una ventana que no contaba con malla de seguridad en ese momento“.

Según detalló el persecutor, al momento del accidente el progenitor y su pareja “se encontraban en otra dependencia, en otro dormitorio, durmiendo“.

La búsqueda del padre de la niña

Al explicar lo ocurrido, la subcomisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Marcela Donaire, explicó que tras la caída de la pequeña, “una vecina del cuarto piso, al escuchar un golpe fuerte, se asomó por la ventana y ve que está la menor en el sector de estacionamiento, por lo que da aviso a consejería y posteriormente llama a entidades de salud y Carabineros”.

Como la menor de edad no residía de manera permanente en el edificio, el personal policial debió averiguar desde qué departamento había caído, para lo cual contó con la colaboración del personal que trabaja allí.

Fue recién en ese momento en que el padre de la niña se enteró de lo ocurrido, tras lo cual se lo trasladó a él y su pareja a dependencias policiales “en virtud de un control de identidad investigativo”.

El fiscal Zeballos ratificó que, como parte de las indagatorias, se estudia si el hombre y su acompañante habían participado de un evento social previo al accidente.

“Hubo una celebración el día de ayer que eventualmente habría continuado el día de hoy en el departamento o en dependencias comunes del edificio (…) y habría existido consumo de alcohol conforme a la información preliminar que contamos“, indicó al respecto.