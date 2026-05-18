Encuesta Cadem: aprobación a Kast cae al 36% y la desaprobación alcanzó a un 58%

Se trata de la mayor desaprobación hacia el mandatario desde que el pasado 11 de marzo dio inicio a su gobierno.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación más baja en lo que va de su mandato obtuvo el presidente José Antonio Kast, con un 36%, mientras que la desaprobación llegó a un 58%, según reveló la última encuesta Cadem.

Se trata de la mayor desaprobación hacia el mandatario desde que el pasado 11 de marzo dio inicio a su gobierno.

De acuerdo con los resultados del sondeo, el respaldo al jefe de Estado registró una caída de 4 puntos respecto de los resultados del pasado miércoles y 6 menos que los de hace una semana.

Por su parte, el rechazo a la gestión de Kast mostró un aumento de 3 puntos en relación a la anterior encuesta, y de 5 puntos que hace siete días.

Seguridad y delincuencia en el gobierno de Kast, según Cadem

Por otra parte, el 44% de los encuestados por Cadem dijo que la seguridad, la delincuencia y el orden público son los principales compromisos asociados al presidente Kast. Más atrás se encuentran la inmigración y expulsión de extranjeros, ambos con un 30%.

No obstante, el 64% estima que el gobierno no cuenta con un plan de seguridad concreto, mientras que el 36% considera que sí existe uno.

Además, el 60% cree que la llegada de inmigrantes es mala para Chile, a la vez que el 75% piensa que el país debería imponer más restricciones migratorias que las actuales.

En esa línea, el 65% está de acuerdo con la propuesta del gobierno para que instituciones de salud y educación entreguen información que permita identificar a migrantes con orden de expulsión vigente.