Ni por casi $1.000 millones: las razones tras el rechazo a la oferta por la mansión de Mauricio Pinilla

A las dificultades para concretar la venta se suma una deuda cercana a los $30 millones por concepto de contribuciones impagas acumuladas desde 2022.

La venta de la exclusiva mansión de Mauricio Pinilla en Chicureo sufrió un nuevo revés luego de que la Junta de Acreedores rechazara la única oferta presentada durante el segundo proceso de remate de la propiedad.

El inmueble, considerado el activo más importante dentro del proceso de liquidación patrimonial que enfrenta el exfutbolista, se encuentra ubicado en el condominio Las Brisas de Chicureo y forma parte de los bienes destinados a cubrir una deuda superior a los $1.700 millones.

Las razones detrás del rechazo a la oferta por la mansión de Mauricio Pinilla

Durante la reciente subasta se presentó una propuesta de compra por 24.500 UF, equivalente a cerca de $998 millones. Sin embargo, los acreedores optaron por no aceptar el monto ofrecido y decidieron fijar un nuevo valor mínimo para un futuro remate, elevándolo a 29.000 UF.

Sebastián Billwiller, subgerente del Área de Remates de Colliers, se refirió a la decisión señalando que los acreedores “dijeron que no de frentón. No tengo el detalle del motivo y se inicia un nuevo proceso, con una nueva fecha de remate”.

El ejecutivo explicó que el monto ofertado estaba dentro de los valores que estimaban razonables para concretar la venta. “Era un valor bastante acorde a lo que nosotros creemos que debería estar la propiedad. Siempre pensamos en moverla entre 24 mil y 28 mil UF como máximo. Pensamos que la Junta de Acreedores podía aceptar ese precio, pero no quiso”, comentó.

Pese al rechazo, los especialistas advierten que una prolongación excesiva del proceso podría terminar afectando el valor del inmueble. En ese sentido, Billwiller indicó que “si no hay interesados, probablemente la propiedad dé un salto importante en el precio, incluso puede bajar a 18.000 o 20.000 UF porque no puede estar tanto tiempo en cartera”.

La vivienda cuenta con cerca de 500 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 3.300 metros cuadrados. Entre sus principales características destacan cinco dormitorios, varios de ellos en suite, cuatro baños, estacionamientos, bodegas, un amplio quincho de aproximadamente 100 metros cuadrados, piscina, jacuzzi y terminaciones de alto estándar.

A las dificultades para concretar la venta se suma una deuda cercana a los $30 millones por concepto de contribuciones impagas acumuladas desde 2022. Este monto deberá ser asumido por quien eventualmente adquiera la propiedad.