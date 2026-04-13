Los nexos familiares que arrastraron a Mauricio Pinilla en investigación de fraude en Primus

Además de la arista penal, dentro del proceso de quiebra del exfutbolista, Primus figura como uno de los principales acreedores.

El próximo 22 de mayo se vivirá un hito clave en la investigación del Caso Primus. A casi dos años del inicio de las indagatorias, el Ministerio Público avanzará en una batería de diligencias en una nueva arista que busca separar a distintos grupos de imputados dentro de la causa.

En este contexto, se tomó la decisión de formalizar al futbolista Patricio Rubio y al médico y exdirector de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones. Además, entre los investigados también surgió el nombre del exseleccionado nacional Mauricio Pinilla.

El caso se remonta a marzo de 2023, cuando se destapó una serie de operaciones fraudulentas al interior de la compañía, donde ejecutivos habrían utilizado el factoring como una caja pagadora. Los delitos involucran tanto a exejecutivos de la firma como a personas externas, quienes entregaron documentación falsa para acceder a financiamiento.

Pero, ¿por qué aparecen nuevos formalizados y el nombre de Mauricio Pinilla? La clave está en el rol de Rodrigo Mardones dentro de este entramado.

Lazos familiares

Rodrigo Mardones Pertemann es un reconocido traumatólogo, especializado en cirugía de pelvis y cadera. En su trayectoria figuran publicaciones científicas, participación en congresos internacionales y vínculos con figuras del deporte, como Iván Zamorano.

Se desempeñó como director médico de Clínica Las Condes entre 2021 y 2023, en medio de la crisis interna que afectó al recinto bajo el control de la familia Karlezi. En su sitio web personal asegura acumular más de 5.000 horas de cirugía y un 99% de casos exitosos.

Según registros en redes sociales, Mardones contrajo matrimonio en 2018 con Fabiola Gallardo Velo, hermana de Gisella Gallardo, esposa de Mauricio Pinilla. Aunque actualmente están divorciados, este vínculo familiar resulta clave para entender su relación con otros involucrados.

Mardones aparece como cliente frecuente de Primus y, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría sido quien acercó a su entonces círculo familiar -incluyendo a su exesposa, a Pinilla y a su cónyuge- a la empresa. Por ello, estos últimos figuran en calidad de imputados, aunque aún no se ha definido su formalización.

Según consta en otros procesos judiciales, la cercanía de Mauricio Pinilla y Mardones habría sido estrecha en los negocios en algún momento. En efecto, el futbolista aportó capital a una de las sociedades médicas del doctor.

Actualmente la situación económica del exfutbolista tampoco atraviesa un buen momento. Fue declarado en quiebra por un tribunal civil y acá otro de sus vínculos clave con Primus: el factoring es uno de sus principales acreedores con deudas por $514 millones.

Quiebra y cuestionamientos

De acuerdo con los antecedentes que se expondrán en la audiencia de mayo, Mardones habría entregado documentos falsos a cambio de liquidez. Su situación financiera venía deteriorándose desde hace años. En 2023 se declaró en quiebra, proceso en el cual el síndico a cargo, Ricardo Alid, detectó inconsistencias que derivaron en su formalización por una serie de delitos asociados a la presunta ocultación de patrimonio.

Los conflictos del médico también se extienden a exsocios. Es el caso del proyecto Marina Rapel, donde fue acusado de causar millonarios perjuicios por administración desleal. Asimismo, enfrenta demandas civiles de particulares, como la de un vecino a quien habría ofrecido un negocio inmobiliario en el sur del país que nunca se concretó, sin devolución de los dineros involucrados.

EL DÍNAMO se contactó con Gissella Gallardo, pero ni ella, su hermana o su esposo hicieran comentarios respecto de esta nota.