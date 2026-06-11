Caso Sartor: inversión de la rectora electa de la Universidad de Chile llegó a casi $1.000 millones

El monto invertido corresponde a a ahorros familiares de toda una vida y a una herencia y fue declarado a la Contraloría en marzo de 2025, cuando se desempeñaba como prorrectora de la casa de estudios.

U DE CHILE.

Como “ahorros importantes de nuestra vida“, calificó la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, la inversión que realizó su familia en Sartor AGF, la administradora que está siendo investigada por la Fiscalía, entre otros temas, por la propiedad de Azul Azul, la sociedad que maneja el equipo universitario.

Luego de que inicialmente Mizala anunció que a raíz de la indagatoria revisaría el convenio con Azul Azul por el uso de los emblemas de la universidad tras asumir su cargo, el próximo 19 de junio, con posterioridad confirmó que, en caso de que corresponda, se abstendrá de tomar parte en la decisión sobre el tema.

“Si corresponde, lo haré, yo no quiero que nada interfiera en las decisiones que son fundamentales para la universidad en este caso“, manifestó al respecto.

La inversión de la rectora de la U de Chile en Sartor

Este jueves, el medio Ex-Ante reveló el monto que invirtió la familia de la rectora de la Universidad de Chile en Sartor, para lo cual revisó las declaraciones de patrimonio e intereses, que entregó a Contraloría en su calidad de prorrectora de la casa de estudios.

Según detalló el medio, en julio de 2022 Mizala declaró una inversión en Sartor por $647.515.852, la que databa de abril de 2014, que corresponden a ahorros familiares de toda una vida y a una herencia.

Más tarde, en marzo de 2023, indicó que “el monto alcanza los $808.602.746 y, en marzo de 2024, la inversión llega a los $880.855.512“.

De acuerdo con lo declarado por la rectora electa de la Universidad de Chile a la Contraloría, el monto máximo que invirtió en Sartor alcanzó los $960.068.989 en marzo de 2025.

Con posterioridad, los montos involucrados mostraron una baja y, en su declaración de patrimonio de septiembre de 2025, Mizala dijo que sus inversiones en Sartor llegaban a $808.301.370.

En su última declaración por el cese de funciones como prorrectora, señaló que los fondos en la gestora Toesca -la liquidadora de Sartor- equivalen a $192.605.263.

“No existe información sobre el monto exacto que perdió en la operación ni si alcanzó a hacer algún retiro”, indicó la información del medio.