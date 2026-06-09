Rectora electa de la U de Chile entre las víctimas del caso Sartor: evalúa abstenerse del convenio con Azul Azul

“Son ahorros importantes de nuestra vida. Somos una de las tantas víctimas”, precisó Alejandra Mizala.

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La familia de la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, figura entre las víctimas del denominado caso Sartor, en el que uno de los involucrados es Michael Clark, expresidente de Azul Azul, la sociedad que maneja el club de fútbol azul.

Así lo reconoció la académica tras detallar que su esposo, Jaime Gatica Barrios, invirtió dineros en Sartor AGF “un poco antes de la pandemia, en 2019“.

“No me ha comentado cómo llegó, puede que alguien se lo haya recomendado“, le manifestó la autoridad universitaria al medio El Mostrador.

“Son ahorros importantes de nuestra vida. Somos una de las tantas víctimas“, añadió la rectora electa, aunque declinó referirse al monto involucrado.

Qué dijo la rectora del convenio entre la U de Chile y Azul Azul

Respecto del convenio entre la casa de estudios y Azul Azul, Alejandra Mizala, manifestó que, en caso de que corresponda, se abstendrá de tomar parte en la decisión sobre el convenio entre el plantel universitario y Azul Azul.

“Si corresponde, lo haré, yo no quiero que nada interfiera en las decisiones que son fundamentales para la Universidad en este caso“, le dijo a Ex-Ante.

“No he interferido y no voy a interferir. Y yo tomaré las decisiones que sean necesarias, no tengo ningún problema en aquello. O sea, si hay que abstenerse, me abstengo, por supuesto, no tengo problema”, recalcó la autoridad universitaria.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y aplicó multas históricas a sus directivos, además de ordenar la liquidación de diversos fondos administrados por la entidad

Sartor, con Michael Clark a la cabeza, se convirtió en dueño del 63% de Azul Azul en 2021, a través de un fondo de inversión privado.