Productos falsos y falta de experiencia: los cuestionamientos y acusaciones que provocaron la renuncia de seremi de Salud de Valparaíso

El pasado 2 de abril, la Delegación Presidencial de Valparaíso confirmó que Aldo Ibani asumiría como el nuevo seremi de Salud de la región. Pero durante este domingo, el Ministerio de Salud confirmó su renuncia al cargo.

En ese entonces destacaron que “tiene amplia experiencia en atención primaria de salud municipal, gestión clínica y docencia. Hasta su nombramiento, era jefe del Programa de Cirugía Menor de la Corporación Municipal de Quilpué, donde lideró estrategias orientadas a fortalecer la resolutividad quirúrgica ambulatoria, mejorar la oportunidad de atención y apoyar la continuidad asistencial en APS”.

En los últimos días, el nombramiento generó resquemores en el área de la salud debido a su falta de experiencia e incluso, varias denuncias de parte de ex compañeros.

Uno de los que cuestionó a Ibani fue el presidente del Colegio Médico en la Región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, quien expresó que se necesitan “liderazgos consolidados, personas con experiencia en la red pública y con conocimiento de la red de nuestra región“.

Por otro lado, desde el Colegio de Dentistas pusieron en duda sus especializaciones y que solo tendría el título de médico cirujano. Además, aseguraron que estaban recopilando acusaciones de sus ex compañeros de la Universidad de Valparaíso, los que aseguraban que vendía productos falsos.

A todo lo anterior se suma la indagatoria en su contra del periodo en el que ejerció como director clínico de la Clínica Italdent, sin contar con un título de médico cirujano o cirujano dentista. Además, ex trabajadores aseguraron haber tenido problemas con el pago de sus sueldos cuando estuvo a cargo de lugar, entre 2014 y 2016.

Debido a lo anterior, el Ministerio Salud anunció que Aldo Ibani no ejercerá como seremi de Salud de Valparaíso y en su lugar Carlos Zamora, actual jefe del Departamento de Salud Pública, lo reemplazará en calidad de subrogante, hasta que se nombre a la persona que se desempeñará en el cargo.