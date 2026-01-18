Las comunas del Biobío que tendrán toque de queda por incendios forestales: revisa los horarios y sectores

Por otro lado, el ministro Elizalde descartó la aplicación de esta medida en la Región del Ñuble.

La Jefatura de Defensa Nacional del Biobío (Jedena), liderada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, confirmó las comunas que estarán con toque de queda este domingo a raíz del Estado de Catástrofe por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Esta medida se aplicará en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, desde las 20:00 horas de este domingo hasta 06:00 de la mañana del lunes.

Respecto a la localidad de Lirquén, que se encuentra al interior de Penco, se determinó la imposición de un toque de queda total a partir de las 19:00 horas hasta nuevo aviso.

Respecto a las comunas de Ñuble, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que se aplique esta medida en la región.

Qué significa que se haya implementado toque de queda en comunas de la Región del Biobío

En la auditoría con la cual la Jedena dio a conocer la determinación, se indica que “durante el horario señalado, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular“.

Lo anterior, con excepción de “personal de Bomberos, Conaf, Senapred, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, policial, militar, municipal, regional y otros servicio públicos o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda”.

No obstante, las personas tienen la posibilidad de solicitar un salvoconducto para movilizarse se la emergencia lo amerita. “Toda persona que transgreda lo dispuesto en este bando, será objeto de los procedimientos legales respectivos por parte de las autoridades policiales”, se expone en el documento.