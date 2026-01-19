Gobernador del Biobío apunta a intencionalidad tras incendios: “Son personas que tienen algún un problema en su cabeza”

El Ministerio Público ya investiga el origen de los incendios, confirmando que ya hay “hipótesis preliminares”, pero que no las darán a conocer por ahora.

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, aseguró que los incendios forestales que han afectado a la región en los últimos días son intencionales.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad sostuvo que “es evidente que hay una intencionalidad”, pero que, aún así, no cree que haya “una organización”.

“Probablemente son personas que tienen algún problema en su cabeza, y en su corazón, y están dispuestas a hacer cosas como las que están pasando”, añadió.

Ante la intencionalidad detrás de los incendios, el gobernador del Biobío solicitó que se investigue “encarecidamente” para que “se resuelva, y se busque a los responsables del daño que se ha generado con tanto impacto”.

“Hipótesis preliminares”

El Ministerio Público ya se encuentra investigando el origen de los incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble, sin descartar la posibilidad de que hayan sido intencionales. Sin embargo, aclararon que no es oportuno sacar conclusiones apresuradas, menos aún cuando la emergencia aún se está combatiendo.

El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que ya existen “hipótesis preliminares”, pero recalcó que no es oportuno hacerlas públicas.

“Nunca es oportuno especular respecto del origen“, indicó, ya que, según la experiencia previa, los incendios pueden haber sido provocados de manera intencional, como también haber iniciado por algún problema eléctrico o conductas negligentes de personas naturales.