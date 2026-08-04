“Se confirma que actuó en legítima defensa”: Kast valoró la absolución de Claudio Crespo

La Corte de Apelaciones de Santiago no acogió el recurso de nulidad que presentó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente José Antonio Kast afirmó que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo“, al valorar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de ratificar el fallo que absolvió al excarabinero por las lesiones al actual diputado Gustavo Gatica.

El mandatario empleó su cuenta en la red social X para referirse a lo determinado por el tribunal de alzada capitalino, el que no acogió el recurso de nulidad que presentó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El órgano persecutor presentó el recurso para intentar revertir lo determinado en enero de este año por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que aplicó retroactivamente la Ley Nain Retamal y consideró que el exuniformado actuó bajo el contexto de la legítima defensa privilegiada, por lo que exculpó a Crespo.

Qué dijo Kast sobre la absolución de Claudio Crespo

Al abordar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el presidente Kast enfatizó que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro“.

En el mismo mensaje que compartió por las redes sociales, el jefe de Estado destacó que “luego de años de acusaciones, (el excarabinero) ha sido exonerado de todos los cargos“.

“Se confirma que actuó en legítima defensa“, escribió el mandatario en la parte final del posteo que realizó tras conocer la decisión del tribunal de alzada.

Por su parte, al referirse a la decisión de la Corte de Apelaciones capitalina, la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, manifestó que “respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor“.

El caso por el que se juzgó a Claudio Crespo ocurrió el 8 de noviembre de 2019, en el marco del estallido social, cuando el entonces estudiante de Psicología recibió el impacto de balines de goma, producto de lo cual perdió ambos ojos.