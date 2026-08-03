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Recaudaría USD 150 millones: La Moneda analiza vender las acciones del Estado en empresas sanitarias

Además de buscar recursos, el objetivo es reducir la presencia estatal en actividades empresariales.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La Moneda está analizando la venta de la participación del Estado, de carácter minoritario, en las principales empresas sanitarias del país, como una medida para reducir la presencia fiscal en actividades empresariales y conseguir recursos.

Según consignó La Tercera, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el Estado tiene el 5% de la propiedad de Essbio, Esval, Aguas Andinas y Suralis (antes conocida como Essal).

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, ratificó esta medida: “Estamos estudiando, concretamente, en una primera etapa, la venta de la participación minoritaria en empresas sanitarias”.

Mas explicó que esto “responde a la decisión del Gobierno del presidente Kast de hacer una revisión profunda de los activos del Estado, para efectos de liberar recursos que no están siendo utilizados de la manera más eficiente posible y poder destinarlos a las personas más necesitadas”.

Sobre el mecanismo para concretar su venta, la cual no es necesidad que sea vista por el Congreso, Corfo estudia concretar remates en la Bolsa de Comercio, esperando recaudar USD 150 millones en total.

La revisión de los activos estatales ya había sido anunciada en abril pasado por Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, como una forma de sumar recursos.

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