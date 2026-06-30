Durante los procedimientos se decomisaron distintas drogas, entre ellas cannabis, cocaína base y clorhidrato de cocaína.

Un importante golpe al narcotráfico concretaron las autoridades tras desarticular una banda narco que operaba entre la Región de Tarapacá y la Región Metropolitana, logrando la incautación de 618 kilos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito fue estimado en cerca de $3 mil millones.

El operativo fue desarrollado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público, luego de una investigación que permitió identificar el funcionamiento de la banda y la ruta utilizada para trasladar grandes cargamentos de sustancias ilícitas desde el norte del país hacia Santiago.

Desbaratan banda narco que operaba entre Tarapacá y la Región Metropolitana con millonario cargamento

Durante los procedimientos se decomisaron distintas drogas, entre ellas cannabis, cocaína base y clorhidrato de cocaína, además de vehículos utilizados para el transporte, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la actividad delictual.

Como parte de la operación también fueron detenidos varios integrantes de la organización, quienes quedaron a disposición de la justicia para enfrentar cargos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. La investigación busca determinar si la banda mantenía vínculos con otras redes de narcotráfico que operan en el país.

Las autoridades destacaron que la incautación permitió impedir la distribución de miles de dosis que serían comercializadas principalmente en la Región Metropolitana, afectando de manera importante la capacidad operativa de la organización criminal y evitando que un millonario cargamento llegara al mercado ilegal.