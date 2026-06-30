Vuelve la lluvia a Santiago: los días en que caerán precipitaciones y la cantidad de agua que se espera

La lluvia se ha ausentado en Santiago durante las últimas semanas, lo cual podría cambiar en los próximos días, ya que el pronóstico del tiempo indica que durante el fin de semana podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana (RM).

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, detalló que esta posibilidad tiene relación con una baja segregada, “cuya definición siempre lo hemos señalado. Es de difícil pronóstico, no es un frente. Normalmente deja algo de precipitaciones en cordillera y una distribución muy irregular en el espacio“.

El profesional afirmó que el fenómeno está proyectado para el sábado 4 de julio y sostuvo que en Santiago hay una “buena probabilidad, pero por ahora solamente decimos nublado“, aunque mencionó que hay que prestar atención a la evolución que tenga dicho fenómeno.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

De acuerdo a Leyton, las precipitaciones se harían sentir durante la tarde del sábado, cerca de las 18:00 horas. “Extraordinariamente mezquina. Con 6 milímetros seguimos con este invierno seco. Hay un 88% de déficit en Santiago al día de hoy”, explicó.

No obstante, anticipó que para la próxima semana hay mayores expectativas. “Hay promesas de precipitaciones entre el día 9 y el día 10 de julio. Si eso se conserva como se viene planteando hace tres o cuatro días, tendríamos una precipitación importante. Primero hay que pasar este fin de semana y después, a mitad de la próxima semana, ya podríamos tener una cosa más importante y más generalizada”, comentó.

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, coincidió con este pronóstico y afirmó que para el jueves 9 de julio “tenemos probabilidad de precipitación en la zona central. Es más, las lluvias podrían llegar hasta la región de Coquimbo y eso lo vamos a tener que ir analizando”.

A lo que agregó: “Todo eso se podría concentrar entre el 9 y el 10, jueves y viernes de la próxima semana, y podríamos estar viviendo precipitaciones y podría llegar este primer sistema frontal tal como corresponde a la zona central”.