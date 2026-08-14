Matías Walker da portazo a reforma constitucional en seguridad: “No cuenten con mi voto para esta locura”

El legislador independiente respaldó la postura crítica expresada por la titular del Minsal y dejó en claro que no apoyará la propuesta del Ejecutivo por atentar contra derechos de la ciudadanía.

AGENCIA UNO

El senador Matías Walker (IND) se mostró contrario a la reforma constitucional en seguridad que presentó el Gobierno, también conocida como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), tras sumarse a la controversia que protagonizaron los ministros May Chomalí y Martín Arrau.

La polémica se originó cuando la titular del Minsal se mostró contraria a algunos de los principales aspectos de la iniciativa, y que fueron dados a conocer por EL DÍNAMO, donde destaca el prohibir el acceso hasta por 15 años a prestaciones y derechos en materia de salud y sociales a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.

Al respecto, May Chomalí acusó que esta legislación podría chocar con otras normas legales, como la Ley de Urgencia: “Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podía afectarse el derecho a la salud”.

Sin embargo, su par de Seguridad, Martín Arrau, le respondió, en radio Infinita, que “está opinando de algo de lo que quizás no está al tanto” y que la reforma constitucional “no tiene que ver directamente con salud”.

La postura de Arrau no dejó satisfecho al senador Matías Walker, quien le dejó ver que la propuesta del Gobierno “sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud”.

“No cuenten con mi voto para esta locura. Una disposición constitucional que mandata (no faculta) al legislador para inhabilitar el acceso a cualquier prestación social financiada con recursos estatales incluso hasta 15 años después de haber cumplido una condena. El GES, vacunas, la atención en un consultorio, o en la enfermería de una cárcel producto de una agresión; el ajuar en un hospital a una madre, la ración de Junaeb de los hijos, la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence, ect”, cuestionó el parlamentario, quien hasta ahora se había convertido en uno de los votos clave en el Senado para sacar adelante la agenda de La Moneda.