VIDEO – Fuerte terremoto de 7,7 sacude Indonesia y enciende las alertas

El país se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

Un terremoto de gran intensidad afectó este viernes a Indonesia, generando preocupación entre las autoridades debido a su magnitud y escasa profundidad. El sismo también fue seguido por una fuerte réplica.

Un terremoto de magnitud 7,7 se registró en las cercanías de la isla de Flores, en Indonesia, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El evento se produjo a las 21:58 UTC, equivalente a las 04:58 horas del sábado en Indonesia y a las 17:58 horas en Chile. Su epicentro fue situado aproximadamente a 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Uno de los elementos que generó especial atención fue la profundidad del movimiento, estimada en apenas 10 kilómetros, por lo que se trató de un sismo superficial.

Fuerte terremoto de 7,7 sacude Indonesia y enciende las alertas: SHOA descartó tsunami en Chile

Tras el terremoto, las autoridades indonesias emitieron una alerta de tsunami para sectores costeros de la zona afectada y recomendaron a la población mantenerse alejada de playas y riberas mientras se monitoreaba la evolución del fenómeno.

La situación sísmica continuó durante los minutos posteriores al evento principal. En la misma zona se registró una réplica de magnitud superior a 6, aumentando la preocupación en torno a posibles nuevos movimientos.

Indonesia se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. Por esta razón, los terremotos de gran magnitud forman parte de los principales riesgos naturales que enfrenta el archipiélago.

En las primeras horas posteriores al terremoto no existían reportes consolidados sobre víctimas fatales o daños de gran magnitud, mientras los equipos locales continuaban evaluando la situación.

Ante la magnitud del movimiento y su ubicación, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) analizó las características del terremoto para determinar si podía generar efectos en territorio nacional.

El organismo descartó esa posibilidad y señaló: “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.