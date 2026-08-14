De Instagram a formalización judicial: mujer quedó con medidas cautelares tras amenaza a Kast

El caso se originó luego de una alerta recibida por la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI mediante cooperación internacional con Meta Platforms.

Una mujer de 23 años fue detenida y posteriormente formalizada en Talca, luego que una publicación realizada en Instagram, durante la visita del presidente José Antonio Kast, fuera detectada como una presunta amenaza contra la autoridad.

La imputada quedó sujeta a arraigo nacional y firma mensual, mientras la investigación se extenderá por dos meses.

El caso se originó luego de una alerta recibida por la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI mediante cooperación internacional con Meta Platforms. La publicación incluía una fotografía captada en las inmediaciones de un edificio público de Talca y un mensaje en el que se hacía referencia al uso de un arma de fuego y a la intención de matar.

A partir de estos antecedentes, detectives realizaron diversas diligencias para establecer la identidad de quien estaba detrás de la cuenta. Con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Talca, la joven fue ubicada a través de familiares y posteriormente acudió de manera voluntaria a dependencias policiales, donde fue detenida.

Además, los funcionarios incautaron el teléfono celular que habría sido utilizado para efectuar la publicación, el que será sometido a peritajes.

De Instagram a la formalización: mujer quedó con medidas cautelares tras amenaza a presidente Kast

Los hechos ocurrieron mientras Kast se encontraba en la capital del Maule encabezando la denominada Operación Cancerbero, operativo relacionado con el traslado de internos a la nueva cárcel de Talca. La cercanía temporal entre la publicación y la presencia del Mandatario fue uno de los antecedentes considerados durante las diligencias policiales.

La mujer fue formalizada ante el Juzgado de Garantía de Talca por el delito de amenaza a la autoridad. El tribunal estableció un periodo de dos meses para desarrollar las indagatorias y determinó que durante ese tiempo deberá cumplir con arraigo nacional y firma mensual ante la policía.

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, recalcó que el contenido investigado iba más allá de una expresión crítica hacia el Presidente, debido a las referencias explícitas a armas y a causar la muerte de otras personas. “Debemos ser particularmente cuidadosos cuando emitimos algún juicio, la crítica puede ser abierta, pero en los términos que ustedes escucharon en que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de utilización de armas de fuego y quitarle la vida a más de una persona”.

En esa línea, el persecutor explicó el alcance de la figura penal investigada y sostuvo que “la protección que establece el delito de atentado contra la autoridad es que quien ejerce una autoridad pública, como en este caso el Presidente, debe realizar sus labores sin la interferencia de lo que puede significar que hay alguien que está pretendiendo quitarle la vida”.